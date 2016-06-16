香港新债：第六批通胀挂钩债券获近51万份有效申请，超额认购1.25倍

路透香港6月16日 - 香港政府周四称，第六批通胀挂钩债券（iBond）接获约50.8万份有效申请，少于市场预期；认购金额共约225.26亿港元，即超额认购1.25倍。

第六批通胀挂钩债券最终发行额为100亿港元，期限三年，下周二（21日）在联交所上市买卖。

尽管通胀有降温迹象，利率市场波动可能吸引一批追逐稳定回报的投资者，故市场此前预期第六批通胀挂钩债券仍会获得至少60万人认购。

第六批iBond的债券持有人将每六个月获发一次与本地通胀挂钩的利息，但息率不会少于1厘。

香港2015年整体通胀率为3%，撇除政府一次性措施的影响，基本通胀率为2.5%。政府预测今年整体通胀率及基本通胀率分别降至2.3%和2%。（完）

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