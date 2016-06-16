人民币衍生品：美元掉期曲线上行，美联储暂缓升息引出拆借长端卖盘

路透北京6月16日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周四继续上行，一年期掉期 已突破950点触及两个月高点。交易员称，短端上行导致长端重新定价，而即期汇率动荡致远期购汇增加，加上前期美元空头反向止损，共同推升长端掉期曲线。

他们并表示，今日美联储鸽派言论公布后，美元拆借市场有多家银行offer长端美元，三个月和六个月的询价明显增加。之前攒着美元头寸的多头开始配出美元，令美元流动性进一步宽裕。而美元长端拆借利率的增速亦放缓。

“以前都是短端拆借比较多，今天出了很多长端offer。原本担心6月加息大家比较谨慎，现在尘埃落定，而且估计下半年只有一次加息，大家出三个月和六个月的兴趣就多一些。”一外资行交易员称，“美元充裕的话做sell/buy的人就多一些，掉期就往上。”

亦有股份行交易员表示，美元紧张的局面已缓解而人民币偏紧，导致掉期短端上行，一年期掉期在800-900点也合理，但突破950可能有远期购汇的因素。未来如果远期购汇减弱，则掉期可能有所回落。

北京时间17:00，境内美元/人民币隔夜掉期 报2.8点，一日期掉期 报6.7点，较上日分别上涨12%和179.14%。

掉期市场通常是金融机构的融资渠道，美元的远端掉期点数上涨，也意唯着其融资成本的下降。

一周期掉期 报17点，一个月期 报80点，一年期 报950点，较上日分别上涨14.86%、23.08%、和11.76%。

在质押式回购成交额连续高位后，中国银行间市场周四资金需求依 旧强劲，相对而言，例行旬缴准过后，大行出资意愿略有减退，导致流动性宽松态势较此前有所收敛，但仍未达紧张程度。 `