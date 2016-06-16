人民币衍生品：美元掉期曲线上行，美联储暂缓升息引出拆借长端卖盘

中国国企：国家电网混改将推进抽水蓄能电站等引入社会资本--报载
路透上海1月18日 - 中国国家电网公司日前发布关于全面深化改革的意见，其中提出积极发展混合所有制，推进抽水蓄能电站、电动汽车充换电设施、增量配电等电网相关领域向社会资本放开；并加快产业、金融单位上市步伐，提高资产证券化率，强化上市公司规范管理。
路透北京6月16日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周四继续上行，一年期掉期 已突破950点触及两个月高点。交易员称，短端上行导致长端重新定价，而即期汇率动荡致远期购汇增加，加上前期美元空头反向止损，共同推升长端掉期曲线。
他们并表示，今日美联储鸽派言论公布后，美元拆借市场有多家银行offer长端美元，三个月和六个月的询价明显增加。之前攒着美元头寸的多头开始配出美元，令美元流动性进一步宽裕。而美元长端拆借利率的增速亦放缓。
“以前都是短端拆借比较多，今天出了很多长端offer。原本担心6月加息大家比较谨慎，现在尘埃落定，而且估计下半年只有一次加息，大家出三个月和六个月的兴趣就多一些。”一外资行交易员称，“美元充裕的话做sell/buy的人就多一些，掉期就往上。”
亦有股份行交易员表示，美元紧张的局面已缓解而人民币偏紧，导致掉期短端上行，一年期掉期在800-900点也合理，但突破950可能有远期购汇的因素。未来如果远期购汇减弱，则掉期可能有所回落。
北京时间17:00，境内美元/人民币隔夜掉期 报2.8点，一日期掉期 报6.7点，较上日分别上涨12%和179.14%。
掉期市场通常是金融机构的融资渠道，美元的远端掉期点数上涨，也意唯着其融资成本的下降。
一周期掉期 报17点，一个月期 报80点，一年期 报950点，较上日分别上涨14.86%、23.08%、和11.76%。
在质押式回购成交额连续高位后，中国银行间市场周四资金需求依 旧强劲，相对而言，例行旬缴准过后，大行出资意愿略有减退，导致流动性宽松态势较此前有所收敛，但仍未达紧张程度。 `
中国人民币兑美元即期CNY=CFXS周四震荡小升。因美联储会议后美元指数下跌，中间价大幅跳涨逾260点。交易员称，美元跌欧元涨令中间价大涨，消弭人民币贬值情绪；午后日元大涨，人民币亦回吐部分涨幅。客盘结购汇交投活跃但整体偏均衡。（完） (发稿 孙琦子; 审校 林高丽)
路透上海1月18日 - 中国国家电网公司日前发布关于全面深化改革的意见，其中提出积极发展混合所有制，推进抽水蓄能电站、电动汽车充换电设施、增量配电等电网相关领域向社会资本放开；并加快产业、金融单位上市步伐，提高资产证券化率，强化上市公司规范管理。
================== 今日重要政经消息================= 1月18日（周三） 香港特首发表2017年施政报告。 新世纪医疗 首日挂牌。 11:00 时尚环球 股东特别大会。 14:45 中信里昂风水指数发布会。 ================== 近期重要政经消息================= 1月19日（周四） 公布10-12月失业率。 10:30 中信证券 在中国举行股东特别大会。 13:00 滙丰2017年环球经济展望记者会。 14:30 中国天瑞水泥 股东特别大会。 17:40 中海油 2017年战略展望新闻发布会。 1月20日（周五） 10:00 绿地润东汽车 股东特别大会。 10:30 中国国航 在中国举行股东特别大会。 15:00 中国绿色食品 股东特别大会。
--英国首相文翠珊（Theresa May）清楚交代脱欧蓝图，加上她承诺把与欧盟达成的脱欧协议提交国会表决，并表示脱欧后会采用部分欧洲法律及参与当地项目，试图减少硬脱欧冲击，刺激英镑一度飙升2.9%，为1998年以来最大单日升幅。