台湾已公布经济指标--2016/6/17

英国经济：2017年并购活动将大幅下降，因投资者观望退欧前景--律所
路透伦敦1月16日 - Baker McKenzie律师事务所周一发布的一份报告中称，2017年英国的并购活动将大幅下降，因英国退欧协议存在不确定性。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 5月 -9.6% -6.5% 7/8 -- 商品进口(y/y) 5月 -3.4% -9.6% 7/8 -- 外销订单(y/y) 4月 -11.1% -4.7% 6/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第一季 207.2 201.2 R 8/19 -- 国际收支(亿美元) 第一季 38.5 13.4 8/19 -- M2货币总计数(y/y) 4月 +4.65% +4.81% 6/24 -- 季调失业率 4月 3.97% 3.92% 6/22 -- 工业生产指数(y/y) 4月 -4.06% -2.92% r 6/23 -- 外汇存底(亿美元) 5月底 4,334.32 4,331.84 7/5 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 5月 +1.24% +1.87% r 7/5 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第一季 -0.68% -0.89% R -- -- 统计值 (Q1统计值 (Q4统计值) ) *重贴现率(%) 3月24日 1.500% 1.625% 6/30 -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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路透上海1月16日 - 陷入资金困局的乐视网 周一复牌后大涨逾3%，因融创中国 通过受让乐视网及其关联企业的部分股权，向乐视系注资150亿元人民币，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
0135GMT * 欧元/日圆随美元/日圆走软，下行方向阻力最小 * 稍早探低至121.03后反弹，暂时处于121-124区间 * 若跌破121.00及120.93的12月8日低点，则看空，可能测试云区 * 今日日线一目均衡云区在118.05-119.86 * 技术阻力在一目均衡转换线和基准线，分别在122.37和122.55 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲