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亚洲 | 2016年 6月 17日 星期五 08:00 BJT

台湾经济指标预测--6月17日至8月19日

以下为台湾近期预定公布的经济数据：   
    * 6月20日当周    

     日期  当地时间       经济指标  公布月分         预估值                  前值
     6/20      1600       外销订单       5月             --                -11.1%
                          年变动率                           
     6/22      0830     季调失业率       5月             --                 3.97%
     6/23      1600   工业生产指数       5月             --                -4.06%
     6/24      1620       M2年增率       5月             --                +4.65%
    * 6月27日当周

     日期  当地时间       经济指标   公布月分        预估值                  前值
     6/30  1700(预)       重贴现率     第二季            --                1.500%
    * 7月4日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分         预估值                  前值
      7/5      1620       外汇存底       6月             --        4,334.32亿美元
      7/5      0830   消费者物价指       6月             --                +1.24%
                           数(CPI)                           
      7/8      1600           出口       6月             --                 -9.6%
 
    * 8月15日当周    

     日期  当地时间       经济指标  公布月分         预估值                  前值
     8/19      1620         经常帐    第一季             --       顺差207.2亿美元
 
     日期  当地时间       经济指标  公布月分         预估值                  前值
       --      1600     经济成长率    第二季             --                -0.68%
                          (统计值)                                 (第一季统计值)
    
    参看全球经济数据相关资料，点选 
    参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选

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