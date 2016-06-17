台湾经济指标预测--6月17日至8月19日

英国经济：2017年并购活动将大幅下降，因投资者观望退欧前景--律所
路透伦敦1月16日 - Baker McKenzie律师事务所周一发布的一份报告中称，2017年英国的并购活动将大幅下降，因英国退欧协议存在不确定性。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 6月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/20 1600 外销订单 5月 -- -11.1% 年变动率 6/22 0830 季调失业率 5月 -- 3.97% 6/23 1600 工业生产指数 5月 -- -4.06% 6/24 1620 M2年增率 5月 -- +4.65% * 6月27日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/30 1700(预) 重贴现率 第二季 -- 1.500% * 7月4日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/5 1620 外汇存底 6月 -- 4,334.32亿美元 7/5 0830 消费者物价指 6月 -- +1.24% 数(CPI) 7/8 1600 出口 6月 -- -9.6% * 8月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差207.2亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1600 经济成长率 第二季 -- -0.68% (统计值) (第一季统计值) 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透伦敦1月16日 - Baker McKenzie律师事务所周一发布的一份报告中称，2017年英国的并购活动将大幅下降，因英国退欧协议存在不确定性。
路透上海1月16日 - 陷入资金困局的乐视网 周一复牌后大涨逾3%，因融创中国 通过受让乐视网及其关联企业的部分股权，向乐视系注资150亿元人民币，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
0135GMT * 欧元/日圆随美元/日圆走软，下行方向阻力最小 * 稍早探低至121.03后反弹，暂时处于121-124区间 * 若跌破121.00及120.93的12月8日低点，则看空，可能测试云区 * 今日日线一目均衡云区在118.05-119.86 * 技术阻力在一目均衡转换线和基准线，分别在122.37和122.55 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲