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亚洲 | 2016年 6月 16日 星期四 17:50 BJT

香港已公布经济指标--2016/6/16

路透香港6月16日 -        
 时间         经济指标               按年%            前月（季）按年  上年同月（季）按
                                                      %               年%
 2016年4月    零售销售值             -7.5             -9.8            -2.1
 2016年4月    零售销售量             -7.6             -8.8            +2.5
 2016年4月    综合消费物价指数(CPI)  +2.7             +2.9            +2.8
 2016年4月    甲类消费物价指数(CPI   +3.0             +3.0            +3.9
              A)                                                      
 2016年第一   本地生产总值(GDP)      +0.8             +1.9            +2.4
 季                                                                   
                                                                      
                                     16年3月-5月%     16年2月-4月%    15年3月-5月%
              失业率                 3.4*             3.4             3.2
                                                                      
              （以下以10亿港元为单   当月             前月            上年同期
              位）                                                    
 2016年4月    贸易赤字／盈余         -31.03           -47.03          -39.2
 
 注   *为已经更新
 ：   
      ^经修订数据。（
      完）
      
    
 （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters
.com） 

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 美国与加拿大             日本           
                          
 欧洲                     台湾           
 中国                     
                          
 已公布经济指标一览 
 美国                     日本          
 欧洲                     韩国          
 中国                     香港          
 澳洲                     台湾          
  

 (记者 赵红梅; 审校 曾祥进)

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