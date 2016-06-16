香港已公布经济指标--2016/6/16

中国国企：国家电网混改将推进抽水蓄能电站等引入社会资本--报载
路透上海1月18日 - 中国国家电网公司日前发布关于全面深化改革的意见，其中提出积极发展混合所有制，推进抽水蓄能电站、电动汽车充换电设施、增量配电等电网相关领域向社会资本放开；并加快产业、金融单位上市步伐，提高资产证券化率，强化上市公司规范管理。
路透香港6月16日 - 时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年4月 零售销售值 -7.5 -9.8 -2.1 2016年4月 零售销售量 -7.6 -8.8 +2.5 2016年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.7 +2.9 +2.8 2016年4月 甲类消费物价指数(CPI +3.0 +3.0 +3.9 A) 2016年第一 本地生产总值(GDP) +0.8 +1.9 +2.4 季 16年3月-5月% 16年2月-4月% 15年3月-5月% 失业率 3.4* 3.4 3.2 （以下以10亿港元为单 当月 前月 上年同期 位） 2016年4月 贸易赤字／盈余 -31.03 -47.03 -39.2 注 *为已经更新 ： ^经修订数据。（ 完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters .com） **如欲提取相关资料，请点击下列代码** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本 欧洲 台湾 中国 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (记者 赵红梅; 审校 曾祥进)
路透上海1月18日 - 中国国家电网公司日前发布关于全面深化改革的意见，其中提出积极发展混合所有制，推进抽水蓄能电站、电动汽车充换电设施、增量配电等电网相关领域向社会资本放开；并加快产业、金融单位上市步伐，提高资产证券化率，强化上市公司规范管理。
================== 今日重要政经消息================= 1月18日（周三） 香港特首发表2017年施政报告。 新世纪医疗 首日挂牌。 11:00 时尚环球 股东特别大会。 14:45 中信里昂风水指数发布会。 ================== 近期重要政经消息================= 1月19日（周四） 公布10-12月失业率。 10:30 中信证券 在中国举行股东特别大会。 13:00 滙丰2017年环球经济展望记者会。 14:30 中国天瑞水泥 股东特别大会。 17:40 中海油 2017年战略展望新闻发布会。 1月20日（周五） 10:00 绿地润东汽车 股东特别大会。 10:30 中国国航 在中国举行股东特别大会。 15:00 中国绿色食品 股东特别大会。
--英国首相文翠珊（Theresa May）清楚交代脱欧蓝图，加上她承诺把与欧盟达成的脱欧协议提交国会表决，并表示脱欧后会采用部分欧洲法律及参与当地项目，试图减少硬脱欧冲击，刺激英镑一度飙升2.9%，为1998年以来最大单日升幅。