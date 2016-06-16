台湾债市：中华信评将台湾大哥大评等调降至“twAA-”，因财务杠杆比仍偏高

中国国企：国家电网混改将推进抽水蓄能电站等引入社会资本--报载
路透上海1月18日 - 中国国家电网公司日前发布关于全面深化改革的意见，其中提出积极发展混合所有制，推进抽水蓄能电站、电动汽车充换电设施、增量配电等电网相关领域向社会资本放开；并加快产业、金融单位上市步伐，提高资产证券化率，强化上市公司规范管理。
路透台北6月16日 - 国际评级公司标准普尔在台转投资的中华信评周四表示，将台湾大哥大的长期企业信用评等由“twAA”调降为“twAA-”，并将该公司无担保公司债的债务发行信用评等由“twAA”调降为“twAA-”。
中华信评新闻稿并指出，将台湾大哥大在调整因子中的比较评等分析由“正向”调整为“中性”，因预期在未来一至二年期间，该公司不太可能透过处份库藏股来控管其借款杠杆比。
中华信评并给予台湾大哥大评等展望为“稳定”，因预期该公司应可在未来一至二年间在其主要业务方面维持其市场地位，且同一时期的借款对EBITDA比应可维持在1.5倍至2倍之间。
中华信评认为，虽台湾大哥大利润率略有提升，且行动网路建置资本支出有所下滑，然由于2017年台湾大哥大可能有为支付4G频谱竞标费用的现金支出，其未来一至二年的财务杠杆比将维持在相对偏高的水准。(完) (记者 詹静宜； 审校 毕晓雯)
路透上海1月18日 - 中国国家电网公司日前发布关于全面深化改革的意见，其中提出积极发展混合所有制，推进抽水蓄能电站、电动汽车充换电设施、增量配电等电网相关领域向社会资本放开；并加快产业、金融单位上市步伐，提高资产证券化率，强化上市公司规范管理。
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--英国首相文翠珊（Theresa May）清楚交代脱欧蓝图，加上她承诺把与欧盟达成的脱欧协议提交国会表决，并表示脱欧后会采用部分欧洲法律及参与当地项目，试图减少硬脱欧冲击，刺激英镑一度飙升2.9%，为1998年以来最大单日升幅。