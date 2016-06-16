台湾债市：中华信评将台湾大哥大评等调降至“twAA-”，因财务杠杆比仍偏高

路透台北6月16日 - 国际评级公司标准普尔在台转投资的中华信评周四表示，将台湾大哥大的长期企业信用评等由“twAA”调降为“twAA-”，并将该公司无担保公司债的债务发行信用评等由“twAA”调降为“twAA-”。

中华信评新闻稿并指出，将台湾大哥大在调整因子中的比较评等分析由“正向”调整为“中性”，因预期在未来一至二年期间，该公司不太可能透过处份库藏股来控管其借款杠杆比。

中华信评并给予台湾大哥大评等展望为“稳定”，因预期该公司应可在未来一至二年间在其主要业务方面维持其市场地位，且同一时期的借款对EBITDA比应可维持在1.5倍至2倍之间。