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市场报道 | 2016年 6月 16日 星期四 18:09 BJT

《汇市简讯》欧元/美元下滑，因美元/日圆略回升

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* 欧元/美元下滑，因美元/日圆略回升

* 美元/日圆反弹似乎刺激焦点转移至出脱欧元/日圆

* 尽管美元/日圆略有回升，不过市场仍处于规避风险模式，青睐买进日圆

* 欧元/美元限于区间交投，料将维持区间格局，今日突破1.12-1.13区间的机率较低。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 蔡美珍)

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