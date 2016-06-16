投行观点：贝莱德(Blackrock)目标价从386美元下调至383美元，评级为买入--德意志银行

《香港报摘》--信报1月18日
--英国首相文翠珊（Theresa May）清楚交代脱欧蓝图，加上她承诺把与欧盟达成的脱欧协议提交国会表决，并表示脱欧后会采用部分欧洲法律及参与当地项目，试图减少硬脱欧冲击，刺激英镑一度飙升2.9%，为1998年以来最大单日升幅。
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--英国首相文翠珊（Theresa May）清楚交代脱欧蓝图，加上她承诺把与欧盟达成的脱欧协议提交国会表决，并表示脱欧后会采用部分欧洲法律及参与当地项目，试图减少硬脱欧冲击，刺激英镑一度飙升2.9%，为1998年以来最大单日升幅。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月18日(三) 0700 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 12月终值 +1.0% +1.0% (较上年同期) +1.7% +1.7% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.7% +1.7% 0930 英国请领失业金人数(千人，较前月) 12月 增加5.0 增加2.4 按ILO标准计算的失业率
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.( 1美元=7.7557港元 ) 美股道琼工业指数 周二收低58.96点，或0.3%，报19,826.77点 。在财报季展开之际，金融、运输和其他总统选举后大涨股均下跌。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 128.130 -0.25 22279 9.937 0.78