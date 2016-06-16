重发-欧洲汇市：英镑下跌，民调显示退欧阵营支持率领先

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路透伦敦6月16日 - 英镑兑美元周四下跌0.5%，因距离英国退欧公投就剩下一周时间，而最新的民调显示退欧阵营领先。

英国旗帜晚报(Evening Standard)和博彩业者IG.com的民调显示，退欧阵营支持率分别领先3点和6个点，博彩公司现在预计英国退欧机率为40%或以上。英国退欧公投将在下周四进行。

英镑兑美元下挫0.5%，至1.4133美元。英镑周三上涨，为逾一周来首见，此前民调显示“留欧”阵营略占优势。

“公投民调结果仍偏向有利于退欧派的方向，大家非常担忧下周会发生什么情况，”Western Union的企业债销售主管Tobias Davis表示。

英镑贸易加权指数和英镑兑美元目前的水准高于分别在4月和2月触及的低位。

英国央行周四表示，英国下周公投如果选择退出欧盟，可能损及全球经济，该央行并警告称英镑看起来愈发会在英国退欧公投后进一步下跌。

但交易商表示，成交量骤降，且许多投资者开始轧平部分英镑空头头寸，以避免如果英国公投决定留欧，英镑迅速反弹5-10%的风险。目前市场上的英镑净空头头寸已达到60亿美元。

英国5月零售销售上升，凸显英国经济较许多欧洲国家强劲。周三数据也显示4月失业率降至5.0%，薪资较上年同期增长上升2%或以上。