版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 16日 星期四 23:19 BJT

标题新闻：伊朗工业部长称该国原油产量将在未来两三个月内重回制裁前的水平

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐