欧元债市：英国退欧忧虑令二线欧债收益率飙升，避险欧债收益率跌至新低

* 离英国公投剩下一周时间，投资者撤出二线欧元区公债
* 避险欧元区公债收益率跌至新低
* 西班牙/德国公债利差创2015年7月来最宽水准
* 葡萄牙违约保险成本触及四个月高位
路透伦敦6月16日 - 英国退欧争论导致市场紧张情绪加剧，欧元区一、二线公债走势再次南辕北辙，和之前险些导致欧元区分裂的欧债危机时期的市况极为相似。
南欧公债收益率周四飙升，西班牙较德国公债收益率溢价触及近一年来最高水准，葡萄牙公债违约保险成本急升至四个月高位。
2012年，欧洲央行总裁德拉吉承诺将“竭尽所能”保护欧元区，防止了欧债危机进一步恶化。
但对欧元区未来的担忧重现，因英国准备就是否留在欧盟举行公投，这可能阻碍脆弱的欧元区经济成长，且区内其他国家可能效仿。
在6月23日英国退欧公投进行前，周四公布的最新民调显示，退欧阵营支持率领先，投资者担心英国将选择退出欧盟，遂撤出二线欧元区公债，纷纷买入低风险公债。
年期至10年的德债收益率均为负值，触及纪录低位，显示投资者愿意付钱持有这些德国公债，30年期德债收益率跌至0.50%以下，为2015年4月来首次。
年期至15年的日本公债 和年期至30年的瑞士公债 收益率均跌至负值，10年期美国公债收益率 跌至2012年债务危机造成恐慌以来首见的水准。
“市场意识到，英国退欧风险是真实存在的，”荷兰合作银行利率策略部门主管Richard McGuire
西班牙公债 和德国公债利差触及163个基点，为2015年7月来首见的水准，意大利公债和葡萄牙公债与可比德债利差也触及四个月高位。
葡萄牙信贷违约互换(CDS) 触及近四个月最高。意大利信用违约互换 在本周稍早触及四个月高点。
爱尔兰10年期公债 收益率周四录得五个月来最大单日升幅，日内上涨12个基点，至0.95%。(完)