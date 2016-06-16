芝加哥期市：CBOT小麦期货连跌第六日，因美国收割压力和商品市场走低

中国证券：目前监管层正在研究再融资相关政策--新华
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。
路透芝加哥6月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收低，连续第六日下跌，交易员称，因美国扩大冬麦收割和商品市场普遍下跌，为市场带来压力。
小麦市场一度因低吸买盘转升，但未能守住这涨势。
CBOT-7月小麦合约 收跌5美分，报每蒲式耳4.72-1/2美元。
汤森路透跟踪19种主要商品CoreCommodity CRB指数 急挫约1.5%，为一个月来最大单日跌幅。
美国农业部报告称，上周美国出口销售小麦76.28万吨，全部是2016/17销售年度，高于25-40万吨的市场预估区间。
Strategie Grains对今年欧盟软麦产量预估和上月时预估一致，但下调2016/17年度出口预估。
今日CBOT小麦期货预估成交量为137,988口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。
路透1月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月17日(周二)走势纵览。
--英国首相文翠珊（Theresa May）公布脱欧计划，表明英国将脱离欧洲单一市场，但强调最终脱欧方案会交国会表决，刺激英镑一度急弹2.9%。