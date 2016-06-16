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市场报道 | 2016年 6月 17日 星期五 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货连跌第六日，因美国收割压力和商品市场走低

路透芝加哥6月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收低，连续第六日下跌，交易员称，因美国扩大冬麦收割和商品市场普遍下跌，为市场带来压力。

小麦市场一度因低吸买盘转升，但未能守住这涨势。

CBOT-7月小麦合约 收跌5美分，报每蒲式耳4.72-1/2美元。

汤森路透跟踪19种主要商品CoreCommodity CRB指数 急挫约1.5%，为一个月来最大单日跌幅。

美国农业部报告称，上周美国出口销售小麦76.28万吨，全部是2016/17销售年度，高于25-40万吨的市场预估区间。

Strategie Grains对今年欧盟软麦产量预估和上月时预估一致，但下调2016/17年度出口预估。

今日CBOT小麦期货预估成交量为137,988口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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