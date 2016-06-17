欧洲经济指标预测--6月17日-6月24日****

中国热股：乐视网早盘涨逾3%，融创中国向乐视系投入150亿元
路透上海1月16日 - 陷入资金困局的乐视网 周一复牌后大涨逾3%，因融创中国 通过受让乐视网及其关联企业的部分股权，向乐视系注资150亿元人民币，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月13日当周 6月17日(五) 0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 4月 -- 盈余323 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余273 直接投资/证券投资净流入(亿欧元) -- 218 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 4月 -- 顺差13.31 对全球贸易收支 -- 顺差53.65 0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第一季 -- +1.3% 薪资(较上年同期) -- +1.5% 6月20日当周 6月20日(一) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -- +0.1% (较上年同期) -- -3.1% 6月21日(二) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 5月 -- 顺差25.04 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 5月 -- 65.82 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余23.88 0900 德国ZEW经济景气指数 6月 正3.0 正6.4 现况指数 -- 正53.1 6月22日(三) 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 6月 -- 17.5 1400 欧元区消费者信心指数 6月初值 负7.0 负7.0 6月23日(四) 0645 法国企业景气指数 6月 -- 104 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 -- 48.4 服务业PMI -- 51.6 综合PMI -- 50.9 0730 德国Markit制造业PMI 6月初值 51.9 52.1 服务业PMI 54.8 55.2 综合PMI -- 54.5 0800 欧元区Markit制造业PMI 6月初值 51.5 51.5 服务业PMI 53.4 53.3 综合PMI 53.1 53.1 0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 4月 -- -3.3% (未经季节调整，较上年同期) -- +0.1% 0800 意大利工业销售(经季节调整，较前月) 4月 -- -1.6% (未经季节调整，较上年同期) -- -3.6% 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 5月初值 -- 顺差36 6月24日(五) 0800 德国Ifo企业景气判断指数 6月 107.7 107.7 现况指数 -- 114.2 预期指数 -- 101.6 0800 意大利零售销售(经季节调整，较前月) 4月 -- -0.6% (未经季节调整，较上年同期) -- +2.2% 0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 5月 -- 40,104 0900 意大利薪资指数(较前月) 5月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.6% 6月24-29日 0600 德国进口物价(较前月) 5月 -- -0.1% (较上年同期) -- -6.6%(完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透上海1月16日 - 陷入资金困局的乐视网 周一复牌后大涨逾3%，因融创中国 通过受让乐视网及其关联企业的部分股权，向乐视系注资150亿元人民币，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
0135GMT * 欧元/日圆随美元/日圆走软，下行方向阻力最小 * 稍早探低至121.03后反弹，暂时处于121-124区间 * 若跌破121.00及120.93的12月8日低点，则看空，可能测试云区 * 今日日线一目均衡云区在118.05-119.86 * 技术阻力在一目均衡转换线和基准线，分别在122.37和122.55 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)