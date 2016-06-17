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市场报道 | 2016年 6月 17日 星期五 08:07 BJT

****欧洲经济指标预测--6月17日-6月24日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段     预估值     前值    
    
    6月13日当周
    
    6月17日(五)
    0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)           4月           --     盈余323
               经季节调整经常帐(亿欧元)                           --     盈余273
               直接投资/证券投资净流入(亿欧元)                    --         218
    0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)               4月           --   顺差13.31
               对全球贸易收支                                     --   顺差53.65
    0900 欧元区劳工成本(较上年同期)                第一季          --      +1.3%
               薪资(较上年同期)                                    --      +1.5%
    
    6月20日当周
    
    6月20日(一)
    0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月)            5月           --       +0.1%
                                (较上年同期)                      --       -3.1%
    
    6月21日(二)
    0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                       5月           --   顺差25.04
    0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)           5月           --       65.82
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                      --   盈余23.88
    0900 德国ZEW经济景气指数                        6月         正3.0      正6.4
                    现况指数                                      --      正53.1
    
    6月22日(三)
    0900 瑞士ZEW投资者信心指数                      6月           --        17.5
    1400 欧元区消费者信心指数                     6月初值       负7.0      负7.0
    
    6月23日(四)
    0645 法国企业景气指数                           6月           --         104
    0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)      6月初值         --        48.4
                   服务业PMI                                      --        51.6
                   综合PMI                                        --        50.9
    0730 德国Markit制造业PMI                      6月初值        51.9       52.1
                   服务业PMI                                     54.8       55.2
                   综合PMI                                        --        54.5
    0800 欧元区Markit制造业PMI                    6月初值        51.5       51.5
                   服务业PMI                                     53.4       53.3
                   综合PMI                                       53.1       53.1
    0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月)          4月          --       -3.3%
                       (未经季节调整，较上年同期)                 --       +0.1%
    0800 意大利工业销售(经季节调整，较前月)          4月          --       -1.6%
                       (未经季节调整，较上年同期)                 --       -3.6%
    0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)           5月初值         --      顺差36
    
    6月24日(五)
    0800 德国Ifo企业景气判断指数                     6月        107.7      107.7
                    现况指数                                      --       114.2
                    预期指数                                      --       101.6
    0800 意大利零售销售(经季节调整，较前月)          4月          --       -0.6%
                       (未经季节调整，较上年同期)                 --       +2.2%
    0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 5月          --      40,104
    0900 意大利薪资指数(较前月)                      5月          --        持平
                       (较上年同期)                               --       +0.6%
    
    6月24-29日
    0600 德国进口物价(较前月)                        5月          --       -0.1%
                     (较上年同期)                                 --       -6.6%(完)
    
      
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