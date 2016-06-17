金砖国家：6月16日股汇市收盘纵览

英国经济：2017年并购活动将大幅下降，因投资者观望退欧前景--律所
路透伦敦1月16日 - Baker McKenzie律师事务所周一发布的一份报告中称，2017年英国的并购活动将大幅下降，因英国退欧协议存在不确定性。
路透6月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要 股市指数及货币6月16日(周四)走势纵览。 MSCI新兴市场指数 收盘下跌1.04%，报799.78点。 中国股市：沪综指震荡收低，外围市场普跌施压权重股走势低迷 中国汇市：人民币日内震荡小幅收升，全球动荡加剧汇市波动 香港股市：收挫逾2%，受英国退欧担忧加剧打击 ============================================================================ 巴西股市：近期民调显示，对英国退欧阵营的支持上升，但周四英国亲欧议员Jo Cox遇 袭后不治身亡，一些交易商解读为英国更有可能留在欧盟。这一消息带动全球股市上涨。巴 西指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.02%，报49,411.618点。 巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.4680/00，上日收报3.4650/65。 ============================================================================ 南非股市：因公众假期休市 南非汇市：因公众假期休市 ========================================================================= 印度股市：收低，负面情绪持续笼罩全球股市，此前日本央行和美联储承认担心英国可 能退欧，同时维持政策利率不变。BSE指数 收盘下跌0.75%，报26,525.46点；NSE指 数 收盘下跌0.8%，报8,140.75点。 印度汇市：卢比兑美元 收报67.21/67.22，上日收报67.15/67.16。 ============================================================================ 俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌1.66%，报895点；MSCI明晟俄罗斯指数<.MI RU00000PUS>收盘下跌1.8%，报464.34点。 俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.41%，报65.78；卢布兑欧元EURRUBTN= MCX升值0.08%，报73.84。(完) (编译 于春红; 审校 白云)
路透伦敦1月16日 - Baker McKenzie律师事务所周一发布的一份报告中称，2017年英国的并购活动将大幅下降，因英国退欧协议存在不确定性。
路透上海1月16日 - 陷入资金困局的乐视网 周一复牌后大涨逾3%，因融创中国 通过受让乐视网及其关联企业的部分股权，向乐视系注资150亿元人民币，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
0135GMT * 欧元/日圆随美元/日圆走软，下行方向阻力最小 * 稍早探低至121.03后反弹，暂时处于121-124区间 * 若跌破121.00及120.93的12月8日低点，则看空，可能测试云区 * 今日日线一目均衡云区在118.05-119.86 * 技术阻力在一目均衡转换线和基准线，分别在122.37和122.55 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲