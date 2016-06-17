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亚洲 | 2016年 6月 17日 星期五 08:22 BJT

金砖国家：6月16日股汇市收盘纵览

路透6月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要
股市指数及货币6月16日(周四)走势纵览。  
 
    MSCI新兴市场指数 收盘下跌1.04%，报799.78点。

    中国股市：沪综指震荡收低，外围市场普跌施压权重股走势低迷  
     
    
    中国汇市：人民币日内震荡小幅收升，全球动荡加剧汇市波动  
    
    香港股市：收挫逾2%，受英国退欧担忧加剧打击  
    
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    巴西股市：近期民调显示，对英国退欧阵营的支持上升，但周四英国亲欧议员Jo Cox遇
袭后不治身亡，一些交易商解读为英国更有可能留在欧盟。这一消息带动全球股市上涨。巴
西指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.02%，报49,411.618点。 

    巴西汇市：雷亚尔兑美元  收报3.4680/00，上日收报3.4650/65。

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    南非股市：因公众假期休市 
    
    南非汇市：因公众假期休市 
    
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    印度股市：收低，负面情绪持续笼罩全球股市，此前日本央行和美联储承认担心英国可
能退欧，同时维持政策利率不变。BSE指数 收盘下跌0.75%，报26,525.46点；NSE指
数 收盘下跌0.8%，报8,140.75点。  
    
    印度汇市：卢比兑美元  收报67.21/67.22，上日收报67.15/67.16。

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    俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌1.66%，报895点；MSCI明晟俄罗斯指数<.MI
RU00000PUS>收盘下跌1.8%，报464.34点。

    俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.41%，报65.78；卢布兑欧元EURRUBTN=
MCX升值0.08%，报73.84。(完)

 (编译 于春红; 审校 白云)

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