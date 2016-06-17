《全球汇市》日圆持坚守住日本央行会后涨幅，英镑反弹

《汇市简讯》欧元/日圆随美元/日圆走弱，下行阻力最小

0135GMT * 欧元/日圆随美元/日圆走软，下行方向阻力最小 * 稍早探低至121.03后反弹，暂时处于121-124区间 * 若跌破121.00及120.93的12月8日低点，则看空，可能测试云区 * 今日日线一目均衡云区在118.05-119.86 * 技术阻力在一目均衡转换线和基准线，分别在122.37和122.55 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲