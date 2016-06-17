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亚洲 | 2016年 6月 17日 星期五 08:09 BJT

《全球汇市》日圆持坚守住日本央行会后涨幅，英镑反弹

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1253  1.1223  +0.27  +3.62  1.0860
    美元/日圆            104.70  104.24  +0.44 -12.97  120.30
    欧元/日圆         117.87  117.01  +0.73  -9.66  130.47
    美元/瑞郎            0.9651  0.9646  +0.05  -3.66  1.0018
    英镑/美元            1.4290  1.4201  +0.63  -3.04  1.4738
    美元/加元            1.2916  1.2966  -0.39  -6.67  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5915  6.5961  -0.07  +0.36  6.5680
    澳元/美元            0.7383  0.7359  +0.33  +1.48  0.7275
    新西兰元/美元        0.7058  0.7042  +0.23  +3.41  0.6825
    澳元/日圆         77.320  76.730  +0.77 -11.76  87.620
    新西兰元/日圆     73.920  73.390  +0.72  -9.83  81.980
    英镑/日圆         149.64  147.99  +1.11 -15.56  177.22
    澳元/新西兰元     1.0455  1.0443  +0.11  -1.96  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 张明钧/李春喜/孙国玉/陈宗琦；审校 龚芳/张若琪/许娜/李婷仪)

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