《全球汇市》日圆持坚守住日本央行会后涨幅，英镑反弹

英国经济：2017年并购活动将大幅下降，因投资者观望退欧前景--律所
路透伦敦1月16日 - Baker McKenzie律师事务所周一发布的一份报告中称，2017年英国的并购活动将大幅下降，因英国退欧协议存在不确定性。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1253 1.1223 +0.27 +3.62 1.0860 美元/日圆 104.70 104.24 +0.44 -12.97 120.30 欧元/日圆 117.87 117.01 +0.73 -9.66 130.47 美元/瑞郎 0.9651 0.9646 +0.05 -3.66 1.0018 英镑/美元 1.4290 1.4201 +0.63 -3.04 1.4738 美元/加元 1.2916 1.2966 -0.39 -6.67 1.3839 美元/离岸人民币 6.5915 6.5961 -0.07 +0.36 6.5680 澳元/美元 0.7383 0.7359 +0.33 +1.48 0.7275 新西兰元/美元 0.7058 0.7042 +0.23 +3.41 0.6825 澳元/日圆 77.320 76.730 +0.77 -11.76 87.620 新西兰元/日圆 73.920 73.390 +0.72 -9.83 81.980 英镑/日圆 149.64 147.99 +1.11 -15.56 177.22 澳元/新西兰元 1.0455 1.0443 +0.11 -1.96 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 张明钧/李春喜/孙国玉/陈宗琦；审校 龚芳/张若琪/许娜/李婷仪)
路透伦敦1月16日 - Baker McKenzie律师事务所周一发布的一份报告中称，2017年英国的并购活动将大幅下降，因英国退欧协议存在不确定性。
路透上海1月16日 - 陷入资金困局的乐视网 周一复牌后大涨逾3%，因融创中国 通过受让乐视网及其关联企业的部分股权，向乐视系注资150亿元人民币，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
0135GMT * 欧元/日圆随美元/日圆走软，下行方向阻力最小 * 稍早探低至121.03后反弹，暂时处于121-124区间 * 若跌破121.00及120.93的12月8日低点，则看空，可能测试云区 * 今日日线一目均衡云区在118.05-119.86 * 技术阻力在一目均衡转换线和基准线，分别在122.37和122.55 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲