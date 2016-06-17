《中国报摘》--中国证券报6月17日

英国经济：2017年并购活动将大幅下降，因投资者观望退欧前景--律所
路透伦敦1月16日 - Baker McKenzie律师事务所周一发布的一份报告中称，2017年英国的并购活动将大幅下降，因英国退欧协议存在不确定性。
* 头版头条:
--业内人士称，从近期动态来看，中国国企改革将进一步提速，10项改革试点也将全面推开。此外，电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等垄断领域将在试点基础上进一步向社会资本放开。
* 其他:
--全国股转公司明确指出，自6月27日起，将正式对新三板挂牌公司实施分层管理。业内人士预计，创新层名单即将出炉，时间窗口有望锁定在本周。
--全国股转公司规范挂牌公司并购重组行为。
--据悉，上周中国信托业协会已向部分信托公司反馈了信托公司行业评级的初评结果。
--兖州煤业 称，拟以不低于8.33元人民币/股非公开发行A股，数量合计不超过5.38亿股，募资总额不超过60亿元，用于收购久泰能源内蒙古公司52%股权及增资中垠融资租赁有限公司等。
--中国中车 公告，拟与中国中车集团、兖州煤业等共同出资设立中车金融租赁有限公司。该租赁公司注册资本30亿元，其中中车出资12.3亿元，占41%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 张喜良)
路透伦敦1月16日 - Baker McKenzie律师事务所周一发布的一份报告中称，2017年英国的并购活动将大幅下降，因英国退欧协议存在不确定性。
路透上海1月16日 - 陷入资金困局的乐视网 周一复牌后大涨逾3%，因融创中国 通过受让乐视网及其关联企业的部分股权，向乐视系注资150亿元人民币，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
0135GMT * 欧元/日圆随美元/日圆走软，下行方向阻力最小 * 稍早探低至121.03后反弹，暂时处于121-124区间 * 若跌破121.00及120.93的12月8日低点，则看空，可能测试云区 * 今日日线一目均衡云区在118.05-119.86 * 技术阻力在一目均衡转换线和基准线，分别在122.37和122.55 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲