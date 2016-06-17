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亚洲 | 2016年 6月 17日 星期五 08:03 BJT

《中国报摘》--中国证券报6月17日

* 头版头条:

--业内人士称，从近期动态来看，中国国企改革将进一步提速，10项改革试点也将全面推开。此外，电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等垄断领域将在试点基础上进一步向社会资本放开。

　

* 其他:

--全国股转公司明确指出，自6月27日起，将正式对新三板挂牌公司实施分层管理。业内人士预计，创新层名单即将出炉，时间窗口有望锁定在本周。

--全国股转公司规范挂牌公司并购重组行为。

--据悉，上周中国信托业协会已向部分信托公司反馈了信托公司行业评级的初评结果。

--兖州煤业 称，拟以不低于8.33元人民币/股非公开发行A股，数量合计不超过5.38亿股，募资总额不超过60亿元，用于收购久泰能源内蒙古公司52%股权及增资中垠融资租赁有限公司等。

--中国中车 公告，拟与中国中车集团、兖州煤业等共同出资设立中车金融租赁有限公司。该租赁公司注册资本30亿元，其中中车出资12.3亿元，占41%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 张喜良)

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