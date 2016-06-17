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亚洲 | 2016年 6月 17日 星期五 08:14 BJT

标题新闻：新西兰5月经季节调整制造业表现指数(PMI)升至57.1，前月为56.6--民间调查

数据来源为Bank of New Zealand

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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