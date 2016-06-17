版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 17日 星期五 08:24 BJT

《中国重要政经日程》--6月17日-9月5日

=============================今日重要政经日程==========================

6月17日（周五）

--中国国家主席习近平将对塞尔维亚共和国、波兰共和国、乌兹别克斯坦共和国进行国事访问，至22日。

--中国国际经济交流中心主办第八十四期 “经济每月谈”，主题构建开放型经济新体制的新进展。

*--10:00 国务院新闻办举行国务院政策例行吹风会，住房城乡建设部副部长易军介绍《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》的有关情况。

*--15:00 国务院新闻办举行新闻发布会，国家发展改革委副主任连维良介绍建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度有关情况。

=============================近期重要政经日程==========================

6月18日（周六）

--中国宏观经济论坛十周年庆典在北京召开。

6月23日（周四）

--中国国家主席习近平将出席在乌兹别克斯坦塔什干举行的上海合作组织成员国元首理事会第十六次会议，至24日。

6月26日（周日）

--世界经济论坛夏季年会将于中国天津举行，至28日。

7月9日（周六）

--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。

7月23日（周六）

--G20财长和央行行长会议将在成都举行，至24日。

9月4日（周日）

--2016年G20峰会在浙江杭州举行，至5日。会后，中国国家主席习近平将举行中外记者会，介绍峰会成果。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 马蓉; 审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐