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亚洲 | 2016年 6月 17日 星期五 08:30 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息6月17日

**上海证券报**

--尽管中国股市情绪乍暖还寒，但长线资金却不畏短期波动缓慢流入A股。格上理财统计数据显示，5月12家百亿级私募共发行了29只新产品，较4月百亿级私募共发行22只新产品增加。

**证券时报**

--周四(16日)众诚保险在全国中小企业股份转让系统挂牌，成为首家挂牌新三板的汽车保险公司。

**21世纪经济报道**

--天天快递执行总裁张鸿涛透露，公司考虑在年底之前进行上市。上市路径选择上基本不考虑IPO，借壳挂牌可能性比较大。这是近10天内第三家披露融资进程的快递企业。

--武钢股份 董事长马国强表示，从2015年情况来看，钢铁行业最困难的时期已经过去，后续亏损面可能会减少。不过现阶段，去产能和减员增效仍将是武钢的着力点。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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