《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月17日

英国经济：2017年并购活动将大幅下降，因投资者观望退欧前景--律所
路透伦敦1月16日 - Baker McKenzie律师事务所周一发布的一份报告中称，2017年英国的并购活动将大幅下降，因英国退欧协议存在不确定性。
*工商时报：
--金管会主委丁克华昨日指出，汉微科 被并代表台股有优质好公司，台股非常好、科技股太便宜了。
--元大金控 董事长王荣周表示，元大银行、大众银行将于明年3月前合并，未来元大金将朝〞证券、银行、保险三大支柱〞中长期发展目标迈进，不排除任何证券、银行、保险三业的新并购机会。
*经济日报：
--水利署表示，已指示台湾自来水公司重启水价调整规划，期年底前提出审议，费率还要精算。但依过去成本粗估，平均每度涨三成、调高3.2台币，每户水费月增74台币。
--中国对台最新旅游政策出炉。据悉，在接到上级指示后，大陆各省市旅游局近日召集境内具有操作赴台游资质的旅行社，传达今年自7月起各家赴台游的配额〞以去年总出团量的1/4为上限〞的指令。在总量限缩的要求下，估计今年7月至12月陆客来台市场，将较去年同期净减75%。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透伦敦1月16日 - Baker McKenzie律师事务所周一发布的一份报告中称，2017年英国的并购活动将大幅下降，因英国退欧协议存在不确定性。
路透上海1月16日 - 陷入资金困局的乐视网 周一复牌后大涨逾3%，因融创中国 通过受让乐视网及其关联企业的部分股权，向乐视系注资150亿元人民币，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
0135GMT * 欧元/日圆随美元/日圆走软，下行方向阻力最小 * 稍早探低至121.03后反弹，暂时处于121-124区间 * 若跌破121.00及120.93的12月8日低点，则看空，可能测试云区 * 今日日线一目均衡云区在118.05-119.86 * 技术阻力在一目均衡转换线和基准线，分别在122.37和122.55 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲