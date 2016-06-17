《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月17日

--金管会主委丁克华昨日指出，汉微科 被并代表台股有优质好公司，台股非常好、科技股太便宜了。

--中国对台最新旅游政策出炉。据悉，在接到上级指示后，大陆各省市旅游局近日召集境内具有操作赴台游资质的旅行社，传达今年自7月起各家赴台游的配额〞以去年总出团量的1/4为上限〞的指令。在总量限缩的要求下，估计今年7月至12月陆客来台市场，将较去年同期净减75%。(完)