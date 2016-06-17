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亚洲 | 2016年 6月 17日 星期五 08:32 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月17日

*工商时报：

--金管会主委丁克华昨日指出，汉微科 被并代表台股有优质好公司，台股非常好、科技股太便宜了。

--元大金控 董事长王荣周表示，元大银行、大众银行将于明年3月前合并，未来元大金将朝〞证券、银行、保险三大支柱〞中长期发展目标迈进，不排除任何证券、银行、保险三业的新并购机会。

*经济日报：

--水利署表示，已指示台湾自来水公司重启水价调整规划，期年底前提出审议，费率还要精算。但依过去成本粗估，平均每度涨三成、调高3.2台币，每户水费月增74台币。

--中国对台最新旅游政策出炉。据悉，在接到上级指示后，大陆各省市旅游局近日召集境内具有操作赴台游资质的旅行社，传达今年自7月起各家赴台游的配额〞以去年总出团量的1/4为上限〞的指令。在总量限缩的要求下，估计今年7月至12月陆客来台市场，将较去年同期净减75%。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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