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亚洲 | 2016年 6月 17日 星期五 08:36 BJT

《台湾重要政经日程》--6月17日-10月10日

=====================今日重要政经消息==============================

6/17(五)

--16:20 台湾央行公布人民币存款金额。

--14:00 台湾综合研究院的台湾景气预估。

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6/20(一)

--16:00 经济部公布5月外销订单。

6/21(二)

--12:30 央行标售五年105/8期公债，金额300亿台币，6月24日交割。

6/22(三)

--08:30 主计总处公布5月季调失业率，上月为3.97%。

6/23(四)

--16:00 经济部公布5月工业生产指数，上月为年减4.06%。

6/24(五)

--16:20 央行公布5月M2年增率，上月年增4.65%。

6/30(四)

--17:00 (预估) 台湾央行第二季全体理监事会议后记者会。

7/5(二)

--08:30 主计总处公布6月消费者物价指数(CPI)，上月为年增1.24%。

--16:20 台湾央行公布6月底外汇存底，上月为4,334.32亿美元。

7/8(五)

--16:00 财政部公布6月出口，上月为年跌9.6%。

9/10(六)

--弹性放假补上班日，金融市场开市。

9/15(四)-9/16(五)

--中秋节及弹性放假，金融市场休市。

10/10(一)

--国庆公众假期，金融市场休市。

注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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