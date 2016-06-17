《香港报摘》--其他报纸重要消息6月17日

**明报**

--彭博引述独立研究机构CreditSights的分析员称，估计腾讯 收购芬兰移动游戏开发商Supercell涉资高达60亿美元，由于腾讯手持151亿美元现金大部分滞留在中国境内，或须额外发债融资以应付是次收购所需费用。

--东方证券 率先启动香港IPO（首次公开发售）招股程序，将于下周一（20日）开始路演，6月22-27日公开招股。

--越秀交通基建 表示，计划今年再发行20亿元人民币熊猫债，目前已获上交所批准，正在等待中证监审核，同时预计未来三至五年内公司控股的广东省外公路项目，可为公司贡献超过50%盈利。

**星岛日报**

--股东争拗持续一年多的山水水泥 继续上演闹剧，公司称，前董事张斌、张才奎派出约200名不明身分人士突袭子公司聊城山水的厂房和办公楼等设施，并进行非法占领。

--莱坊发布追踪和比较全球55个市场的一般住宅市场表现的《全球楼价指数》显示，2016年第一季全球楼价平均按年上升3.4%，而香港住宅楼价则连续7个月下跌，累计跌幅11%，并预期本港楼价年内再跌5-10%。

**苹果日报**

--日圆急升，香港旅行社东瀛游的执行董事禤国全称，暑假日本旅行团六成名额已满，若日圆再升，团费将加价2-3%。

--中国海外 5月份合约销售额为172.7亿港元，按年及按月分别增约10.93%及近1%；首五个月累计合约销售额达721.35亿港元，累计楼面面积约469.5万平方米，公司已完成全年目标约四成。

**东方日报**

--索罗斯旗下香港分支机构SFM HK Management近月增聘多名投资好手，包括今年初出任Soros Fund Management投资总监的Ted Burdick。

--证监会与港交所 就提升上市规管架构的联合谘询文件将出台。消息指，港交所仍保留上市审批权，但考虑建议在现行的上市委员会架构上，新设一个上市监管委员会，加入证监会代表，委员会将对有上市合适性问题的新股申请个案有更大话事权。

**文汇报**

--IMAX Corporation 及旗下IMAX中国 与合作伙伴华人文化产业投资基金成立中国电影基金，初期募集5,000万美元，将在未来三年中共同投资约15部华语大片。

--品牌策略及市场谘询顾问公司Prophet称，知名的品牌是影响消费者选择主题公园第三个重要因素，仅次于榜首的主题公园“游乐设施和景点”，以及第二位的“有趣及刺激程度”。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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