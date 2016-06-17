中国票据市场：转贴利率本周变化不大，买需不减抑制月末前升势

路透上海6月17日 - 中国票据市场本周转贴利率依旧变化不大，成交则较为清淡。交易员称，票据价格与银行资金成本差距渐小，下行空间受限；目前不少机构仍有购票需求，若资金面不发生大变化，预计月末前转贴利率难有太大升幅。

上海一银行交易员透露，目前足月电票成交在年息3.05%附近，纸票约3.10%。现在票据“利率很鸡肋，再降成本就挺不住了。像我们，月末前对票都有需求，所以也上不去多少。”

本周央行公开市场净投放逾千亿，且有财政部国库现金定存招标注入流动性，银行间货币市场总体表现稳定。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价