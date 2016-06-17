港报社评：利率预测沦笑柄，经中有政论民粹--信报6月17日

美国联邦储备局一如市场所料，于本港时间周四凌晨宣布维持利率在零点二五厘至零点五厘范围；紧接着联储局议息的日本央行，随即宣布货币政策不变。

两大央行作出决定后，本已在英国脱欧公投引发的避险情绪推动下走俏的日圆，周四一度升穿一○四兑一美元水平。另一边厢，包括港股在内的环球股市，「反弹」一天后沽压重现；黄金和债券继续发挥资金避风港角色，金价升穿一千三百美元，发达国债息则持续寻底。

自美国去年十二月启动利率正常化以来，联储局不是怯于外围环境风雨飘摇，就是受制国内数据阴晴不定，「说好了」的加息一再延迟。掌舵的也左摇右摆见步行步，跻身「船舱」内的投资者，试问怎能视联储局的所谓「点阵图」（利率预测）为苦海明灯？我们认为，与其向决策者对美息的展望（今年加息一或两次）投信任票，不如「问道」于市场，由此获得的讯息，肯定较早已沦为笑柄的「点阵图」，以至主席耶伦在记者会上搔不着痒处的「解画」更具参考价值；说不定还可打通政经二脉，为西方国家民粹主义抬头、金融市场被英国脱欧公投「挟持」等棘手问题找出深层原因。

雷曼「爆煲」以来，全球中央银行合共减息六百五十四次，央行资产负债表不断扩张，总规模已比美国和日本GDP加起来还要大。八年过去了，全球央行的「刺激」措施对振兴经济重燃通胀效用微乎其微，换来的反而是投资者蚀少当赚，心甘情愿「贴钱」买国债，以致孳息处于负数的主权债券，全球合计已突破十万亿美元大关。若非对经济前景极度悲观，「稳赔」的投资，谁会一头栽进去？

有人可能会说，债价跟孳息反向而行，只要不是持有至到期，负息不代表负回报。话虽不错，但那是以炒股心态看待性质属于定息投资的债券，债当股炒制造出来的空前泡沫，爆破起来全球「一镬熟」。

我们认为，这说明了两件事：

一、从超低息、量宽到超额储备负利率，中央银行抗衡通缩无所不用其极，惟环球经济非但没有因此重拾生机，盈利能力取决于息差的金融机构，生意更是愈来愈难做。从本港华资银行到华尔街投资大行，裁员节流消息近日时有所闻；银行股相对美股其他板块，目前处于七十五年来最低水平，骤看之下跟债息走势如出一辙。

这绝对不是巧合，银行经营模式是借短贷长，当债市认定联储局加息「得个讲字」，孳息曲线遂愈走愈平。本地华资银行与美国同业各有自身难念的经，但百业不振贷款需求疲弱、息差愈缩愈窄赚钱日益困难，大环境如此，不论港美欧日，银行的日子都不好过。

二、治标不易治本更难，民选政客「寿命」有限，短视乃此辈的共同「基因」；在厉行金融/经济改革与「大印银纸」买时间等候经济复元之间，哪个选择较容易做，答案早已写在墙上。说白一点，金融海啸以来，政客不愿扛的重担，都往中央银行身上推。那不等于世人要向耶伦、德拉吉、黑田东彦等央行首脑致敬，但利率减无可减、债券供应满足不了公（央行）私（机构投资者）需求，连以负利率赶钱出街这一招亦用上了，央行还有什么板斧可使？

中央银行孤军作战，货币政策非但成效不彰，还在社会上制造了一批又一批输家和赢家。储蓄者（savers）长期忍受鸡肋不如的利息，日后且大有可能要为存放在银行的资金「付费」，他们当然是输家。在钟摆的另一端，负债人（debtors）和资产拥有者，自然就是赢家。

从香港到英国、加拿大到澳洲，物业价值远离一般人负担能力，早就在「无壳蜗牛」与有楼阶级之间造成分化；过去四十年与今后四十年投资回报预计相差甚远，形成老青两代「贫富悬殊」，社会怨气由是愈积愈深。央行的宽松政策若要为此负上责任，那么把艰巨抉择往中央银行家身上推的政客，就更加难辞其咎了。

在不公不义等负面情绪驱动下，民粹抬头已不是特朗普、希拉莉谁上台的问题，亦非单纯的英国脱欧不脱欧。特朗普选情看涨，希拉莉向选民所作承诺不能不因应形势调整；变的不是为求掌权看风驶的政客，而是这七八年来「受够了」的选民。

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