港报社评：美今年加息两次难，先闯九月关--经济日报6月17日

美国储局虽未放弃今年加息两次的可能性，惟美国复苏力度较预期弱，今年加息可一却难再，且美国数据料仍反覆，下月加息机会亦不高，但储局若错过九月，今年加息之路势更难行。

储局昨凌晨公布的议息会议结果，一如预期按兵不动，惟值得留意的是，反映储局委员取态的「点阵图」显示，17名委员中，11位料今年将加息两次或以上，意味储局仍未放弃今年加两次息的目标。

然而，储局今年加息可一却难再。美国上月失业率跌至4.7%的8年新低、上月CPI通胀亦达2.2%，储局年内加息确有一定理据。

惟美国恐难承受今年加息多于一次，关键是复苏动力未及预期。储局最新估计今年经济增长仅2%，低于今年3月估计的2.2%。去年美国经济增长达2.4%，储局亦仅能加息一次，今年经济增长料趋缓，加息两次显不现实。

故接下来的问题是，在今年尚余四次的议息会议中，储局何时会出手？储局今次不加息，除因英国下周的脱欧公投变数难料，亦因美国数据反覆，特别是上月非农新增职位仅3.8万份，为6年最差。而近期公布的上月工业生产、产能利用率等亦逊预期，或反映经济下行风险不低，储局势要更多时间观察此仅短期现象，抑或续恶化，储局若急于在下月加息，显非明智。

储局较理想的加息时机，可能在九月。倘若届时英国脱欧危机事过境迁、美国新增职位等数据亦反弹，那储局便可出师有名，启动今年以来首次，亦可能是唯一一次加息。

一旦储局错过九月，今年加息之路势更难走。因11月初的议息会议，和一周之后的总统大选投票日太接近，储局难在这个政治敏感期，作出极为敏感的加息决定。

而12月中的议息会议，则要面对与白宫新主人的磨合。一旦狂人特朗普上场，准备对中国以至其他国家大打贸易战，美国经济势受重伤，储局自难加息，更遑论特朗普曾声言，若入主白宫就会撤换储局主席耶伦；就算希拉莉胜出，美国经贸政策续保稳定，惟其阵营亦曾放风拟重整储局领导层，引入更多元化背景的人士，令储局决策面临难以逆料的政治变数。

正因如此，储局今年能否向利率正常化再迈出一步，九月的议息会议将是重要的时间窗口，否则苏州过后，年底会否再有艇搭，恐怕耶伦亦难知晓。

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