《全球重要经济事件一览表》--6月17日-6月24日

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6月17日(五)

--中国国家主席习近平将对塞尔维亚共和国、波兰共和国、乌兹别克斯坦共和国进行国事访问(至22日)。

--中国国际经济交流中心主办的第八十四期 “经济每月谈”，主题为构建开放型经济新体制的新进展。

北京--中国国务院新闻办举行国务院政策例行吹风会，住房城乡建设部副部长易军介绍《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》的有关情况(0200)。

北京--中国国务院新闻办举行新闻发布会，国家发展改革委副主任连维良介绍建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度有关情况(0700)。

维也纳--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德与奥地利财长谢林参加小组讨论(0900)。

柏林--欧洲央行执委科尔在发达经济体结构改革国际会议上发言(1145)。

慕尼黑--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在一场向Theodor Waigel致敬的受赠场合中发言(1500)。

卡尔加利--加拿大央行高级副总裁威尔金斯(Carolyn Wilkins)将发表演说(1650)。

卢森堡--欧盟财长会议。

河内--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦结束对越南的访问，召开记者会(0630)。

曼谷--泰国央行总裁威拉泰在一次论坛上发表演说。

6月18日(六)

北京--中国宏观经济论坛十周年庆典。

6月20日(一)

华盛顿--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)参加有关“终结太大而不能倒问题”的第三次研讨会(1630)。

温哥华--加拿大财长摩尔诺举行为期两日的会议(至6月21日)，讨论扩大加拿大退休金计划的提议。

东京--日本央行总裁黑田东彦在庆应义塾大学发表演讲(0750)。

东京--日本央行发表4月政策会议记录(2350)。

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议。

新德里--世界银行设在印度的代表处发布半年度印度经济评估和展望(0830)。

6月21日(二)

悉尼--澳洲央行公布6月货币政策会议纪录(0130)。

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在美国参议院金融委员会半年一度的货币政策报告听证会作证(1400)。

华盛顿--叶伦和美国财长杰克卢参加金融稳定监管委员会(FSOC)公开会议(2030)。

都柏林--爱尔兰财长Michael Noonan发表年度夏季经济声明。

6月22日(三)

法兰克福--欧洲央行管委会会议，没有发布利率声明的计划。

赫尔辛基--芬兰财政部公布最新经济预估(0800)。

曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议(0730)。

6月23日(四)

--中国国家主席习近平将出席在乌兹别克斯坦塔什干举行的上海合作组织成员国元首理事会第十六次会议(至24日)。

纽约--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗就“经济形势及货币政策的作用”发表演说(2300)。

法兰克福--欧洲央行(ECB)全行委员会会议。

日本石川县--日本央行审议委员木内登英对当地商界领袖发表讲话。

奥斯陆--挪威央行宣布利率决议，并公布货币政策报告(0800)。

马尼拉--菲律宾央行货币政策会议(0800)。

6月24日(五)

东京--日本央行副总裁中曾宏在信托协会年会上发言(0636)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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