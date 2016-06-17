台湾货币市场：资金紧中略转松，拆款利率持稳RP及短票则涨跌互见

* 资金紧俏中略转松，银行间拆款利率微跌 * 市场资金略增，短票利率微幅下滑 * 下周苹果及宏利外币债交割，估资金不宽裕 * 逾23亿美元外币债下周交割，RP利率微扬 记者 罗两莎 路透台北6月17日 - 台湾银行间拆款利率周五大致持稳。资调人员指出，今天市场资金 紧中略转宽松，拆款需求亦趋和缓，银行间拆款利率微幅下跌，一周自昨天的0.28%左右略 降至0.26-0.27%间，惟对票券商拆款利率则维持原水准，一周为0.34%。 他们表示，今天拆款市场感觉上更趋于平稳了，大家比较不紧张了，但从银行体系超额 准备未明显扩增观察，除非央行进一步缩减冲销规模，否则月底前资金随时都有可能再拉〞 紧〞报，操作上仍以谨慎为上策。 〞6月底前比较保守，现在就是边走边看，因为后面还有大笔的放款要拨款。〞一中型 银行资调人员说。 票券商资调人员则称，下周三及周四分别有苹果公司和宏利金融公司公司债交割，合计 超过23亿美元，未来的一周大家日子应该不会太好过，亦使拆款利率持续处于相对较高水准 。 一大型票券商资调人员说，今天一周拆款都是〞一口价〞，一周拆款利率在0.34%，〞 今天情况好多了，有钱的人变多了，还有一堆人打来问我要不要拿钱，但利率没下来。〞 本地时间12:46 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.384 32.391 台湾加权股价指数<.TWII 8,567.01 8,494.14 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.200% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.200% 0.200-0.260% --一周拆款利率区间 0.200-0.340% 0.200-0.360% --两周拆款利率区间 0.250-0.345% 0.240-0.320% **短票利率微跌** 短票方面，大型票券商交易员表示，今天市场资金略趋平稳，有钱买票的银行变多了， 利率跟着微幅下滑。 〞今天可以买的人又更多了，但银行开价都很高，我们只好转去跟法人往来。〞一票券 商交易员说。 另一大型票券商交易员说，今天市场资金〞够用〞，短票利率跟着微幅下滑，惟降幅极 小，〞利率有下来半点啦，有感觉到钱有稍微多一些些。〞 今日大型票券商与银行间承作月内自保卖断短票利率主要成交在0.33-0.34%，上日则在 0.32-0.35%；而跨月落点的短票利率，今天主要成交在0.34-0.36%，上日亦为0.34-0.36%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率0.355%，区间为0.29-0.40%，成 交量131.62亿台币；前日加权平均利率为0.334%%，区间在0.28-0.36%，成交金额为110.19 亿台币。 今天到期央行定存单金额共2,876亿台币，发行金额稍晚公布。 下周央行定存单到期共1兆2,929.8亿台币；分别为周一2,967.5亿、周二4,130.3亿、周 三1,963亿、周四2,315亿及周五1,554亿。 拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为381亿台币，累计超额准备3,681亿台 币、加计前期1%的超额准备为4,794亿台币。 **RP利率微幅垫高** 债券附买回(RP)市场方面，资调人士指出，今天资金虽然较前几天略增，但下周有两档 外币债要交割，合计逾23亿美元，加上接近6月底各银行例行放款拨款进入高峰，料市场资 金不会太宽松，大家都严阵以待，利率亦在稳中微幅垫高。 〞下礼拜又是一个难关，因为有苹果公司10多亿美元的债券要交割，寿险公司已经预告 下礼拜没钱了。〞一位大型票券商交易员说。 他们表示，下周除有逾23亿美外币债交割，且寿险业及银行均有较大的资金需求，短期 内资金〞紧〞报不太可能解除，各金融机构资调人员均绷紧神经，料要到下月才有机会〞松 〞一口气。 今天有美商花旗集团30年期美元计价债券，金额为2.2亿美元；下周四则有Manulife Fi nancial Corporation发行30年期债券，金额10亿美元。 另外，美国消费电子公司苹果 首度发行的30年期零息债券，最终发行量为13.7 7亿美元，22日挂牌交易。 今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率微幅下移，主要成交在0.30-0.32%，上 在则在0.31-0.32%。但与银行承作的公债RP利率则续处高档，主要成交在0.33-0.34%，上日 为0.32-0.34%。至于短天期及一个月天期公司债附买回利率则在0.37-0.39%，上日主要落在 0.38-0.39%。 大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间主要在0.26%，上日在则0.23-0. 26%；公司债附买回方面，今天主要利率区间在0.35-0.37%，少数在0.40%以上；上日为0.35 -0.37%；与银行承做的债券附买回利率微幅上扬，主要成交在0.35-0.37%，上日为0.34-0.3 5%。(完) (记者 罗两莎; 审校 林高丽)