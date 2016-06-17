路透调查：台湾5月外销订单金额料较上年衰退5.85%，为连续第14个月衰退

路透台北6月17日 - 路透调查10家金融机构结果显示，台湾5月外销订单金额料较上年同期衰退5.85%，为连续第14个月衰退；4月为年减11.1%。

先前分析师指出，4月外销订单金额劣于预期，显现中国、美国和欧洲市场的需求都不好，预估台湾经济成长率转为正成长的时间点将递延至第四季才有机会；但东协六国的接单是成长的，可见台湾与东南亚贸易往来有很大成长空间。