路透调查：台湾5月外销订单金额料较上年衰退5.85%，为连续第14个月衰退

全球金市：金价攀升，受美国未来政策不确定性与英退疑虑支撑
英国首相特雷莎梅办公室声明称，她周二将在伦敦发表讲话，声明称她将强调，英国人应当在保护和加强工人权利等共同目标方面团结起来。
* 台湾5月外销订单金额预估年减5.85%(前月为年减11.1%)
* 数据将于6月20日(周一)0800GMT公布
路透台北6月17日 - 路透调查10家金融机构结果显示，台湾5月外销订单金额料较上年同期衰退5.85%，为连续第14个月衰退；4月为年减11.1%。
先前分析师指出，4月外销订单金额劣于预期，显现中国、美国和欧洲市场的需求都不好，预估台湾经济成长率转为正成长的时间点将递延至第四季才有机会；但东协六国的接单是成长的，可见台湾与东南亚贸易往来有很大成长空间。
台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先二至三个月。
以下为金融机构对5月外销订单的预估年变动率：(%)
金融机构 预估值
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中国信托商业银行 -4.50
星展银行 -7.50
富兰克林华美投信 -9.80
安智银行 -5.50
日盛投顾 -8.90
元富投顾 -6.10
永丰投顾 -4.80
法国兴业银行 -5.00
台新投顾 -7.00
元大投顾 -5.60
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中值 -5.85(完) (撰写 李可柔; 审校 高洁如)
英国首相特雷莎梅办公室声明称，她周二将在伦敦发表讲话，声明称她将强调，英国人应当在保护和加强工人权利等共同目标方面团结起来。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 1/16 沪 正裕工业 732089 2,667 11.63 20.11 广发证券 1/18 1/16 深 瑞特股份 300600 2,500 13.73 17.35 海通证券 1/18 1/16 深 会畅通讯 300518 1,800 9.70 22.97 兴业证券 1/18 1/17 深 飞荣达 300602 2,500 *14.82 *15.10 国金证券 1/19 1/17 深 立昂技术 300603 2,570 *4.55 *2
路透上海1月16日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日微跌0.13%至94.65；SDR篮子指数微跌至95.85；BIS篮子指数微跌至96.06 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.19%，SDR篮子指数升0.37%，BIS指数跌0.19% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8874 35 欧元 7.3252 -123 日圆 6.0333 -330 港元 0.8881 4.8 英镑