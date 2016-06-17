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亚洲 | 2016年 6月 17日 星期五 13:13 BJT

路透调查：台湾5月外销订单金额料较上年衰退5.85%，为连续第14个月衰退

* 台湾5月外销订单金额预估年减5.85%(前月为年减11.1%)

* 数据将于6月20日(周一)0800GMT公布

路透台北6月17日 - 路透调查10家金融机构结果显示，台湾5月外销订单金额料较上年同期衰退5.85%，为连续第14个月衰退；4月为年减11.1%。

先前分析师指出，4月外销订单金额劣于预期，显现中国、美国和欧洲市场的需求都不好，预估台湾经济成长率转为正成长的时间点将递延至第四季才有机会；但东协六国的接单是成长的，可见台湾与东南亚贸易往来有很大成长空间。

台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先二至三个月。

以下为金融机构对5月外销订单的预估年变动率：(%)

金融机构 预估值

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中国信托商业银行 -4.50

星展银行 -7.50

富兰克林华美投信 -9.80

安智银行 -5.50

日盛投顾 -8.90

元富投顾 -6.10

永丰投顾 -4.80

法国兴业银行 -5.00

台新投顾 -7.00

元大投顾 -5.60

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中值 -5.85(完) (撰写 李可柔; 审校 高洁如)

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