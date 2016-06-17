《中国人民币有效汇率变动情况表》--6月17日

路透上海6月17日 - 以下为路透为您整理的人民币汇率变动情况一览: 国际清算银行(BIS)最新公布，5月人民币实际有效汇率指数续降0.93%至124.97，创19个月新低，但降幅较上月的1.84%有所收窄，5月人民币名义 有效汇率指数七连降至121.08，亦创19个月新低。 **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 2016年5月 4月 3月 2月 1月 15年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 实际有效汇率 124.97 126.14 128.51 130.73 129.67 130.11 130.84 128.89 130.07 130.23 130.83 128.84 127.96 名义有效汇率 121.08 121.31 122.96 123.89 124.87 125.90 127.30 125.57 126.19 126.32 127.40 125.88 124.76 **中国外汇交易中心人民币兑各币种中间价月平均汇率** 2016年5月 4月 3月 2月 1月 15年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 美元 6.5315 6.4762 6.5064 6.5311 6.5527 6.4476 6.3666 6.3486 6.3691 6.3056 6.1167 6.1161 6.1143 欧元 7.3825 7.3397 7.2343 7.2232 7.1245 7.0162 6.8439 7.1330 7.1624 7.0193 6.7459 6.8711 6.8394 百日圆 5.9980 5.9021 5.7627 5.6770 5.5531 5.2981 5.1995 5.2887 5.3008 5.1213 4.9793 4.9580 5.0832 港元 0.84128 0.83496 0.83828 0.83944 0.84231 0.83185 0.82144 0.81916 0.82180 0.81333 0.78908 0.78890 0.78869 英镑 9.4873 9.2634 9.2594 9.3255 9.4560 9.6685 9.6864 9.7586 9.7766 9.8350 9.5433 9.5319 9.4805 澳元 4.7769 4.9642 4.8687 4.6717 4.6017 4.6737 4.5513 4.5957 4.4995 4.6010 4.5517 4.7267 4.8397 新西兰 4.4406 4.4604 4.3784 4.3315 4.2892 4.3494 4.1832 4.2788 4.0319 4.1299 4.0811 4.2935 4.5305 元 新加坡 4.7668 4.7957 4.7348 4.6413 4.5791 4.5814 4.5061 4.5539 4.5024 4.5158 4.5123 4.5610 4.5996 元 瑞士法 6.6769 6.7068 6.6183 6.5558 6.5212 6.4677 6.2916 -- -- -- -- -- -- 郎 加元 5.0450 5.0471 4.9139 4.7380 4.6092 4.7090 4.8010 4.8630 4.8012 4.7968 4.7683 4.9464 5.0249 林吉特 0.61651 0.59985 0.62479 0.63824 0.66087 0.66212 0.67438 0.66120 0.67181 0.63635 0.61291 0.60190 0.57887 卢布 10.0816 10.2823 10.7939 11.7194 11.7333 10.8303 10.1800 9.8492 10.4653 10.3457 9.2518 8.7943 8.1674 注：1.中国外汇交易中心公布的数据来自中国外汇交易中心网站(www.chinamoney.com.cn). 2.国际清算银行公布的数据来自于国际清算银行网站(www.bis.org).2010年为基期,名义有效汇率及实际有效汇率都为100. 3.有效汇率是一种加权平均汇率,通常以对外贸易比重为权数.在具体的实证过程中,有效汇率又区分为名义有效汇率和实际有效汇率.名义有 效汇率等于其货币与所有贸易伙伴国货币双边名义汇率的加权平均数,如果剔除通货膨胀对各国货币购买力的影响,就可以得到实际有效汇率.(完) (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)