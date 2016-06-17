台湾汇市：台币兑美元早盘偏强整理，英国退欧情势变化令市场观望

全球金市：金价攀升，受美国未来政策不确定性与英退疑虑支撑
英国首相特雷莎梅办公室声明称，她周二将在伦敦发表讲话，声明称她将强调，英国人应当在保护和加强工人权利等共同目标方面团结起来。
路透台北6月17日 - 台币兑美元 周五早盘于上日区间偏强整理。汇银人士表示，英国亲欧议员遇袭身亡令国际美元走弱，且外资偏向卖出美元有利台币走势，不过人民币与韩元涨势趋缓，市场转为观望。
他们指出，英国反对党工党议员遇袭后不治身亡，压抑了退欧阵营支持率节节上升的气势，不过在公投结果出炉前，没人敢妄下定论，预料23日英国公投前，台币料随国际汇市震荡。
〞意外太多了，有点量缩观望。〞一位大型公营银行交易员说。
另一银行交易员则称，虽然早盘外资较倾向卖美元，但感觉交投有点清淡，进口商的买盘则主要挂在32.350-32.360，若无其他因素，台币今日料不脱上日区间。
英国反对党工党议员Jo Cox遇袭后不治身亡。这位41岁的英国议员是力主英国留在欧盟的政界人士之一，她是在利兹附近的伯斯托尔准备同选民开会时遇袭的。
本地时间10:40，韩元兑美元 报1,170.9，上日收在1,171.4；台股加权指数 则涨1.15%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.341/32.361，上日收在32.305。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.350-32.450。
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英国首相特雷莎梅办公室声明称，她周二将在伦敦发表讲话，声明称她将强调，英国人应当在保护和加强工人权利等共同目标方面团结起来。
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路透上海1月16日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日微跌0.13%至94.65；SDR篮子指数微跌至95.85；BIS篮子指数微跌至96.06 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.19%，SDR篮子指数升0.37%，BIS指数跌0.19% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8874 35 欧元 7.3252 -123 日圆 6.0333 -330 港元 0.8881 4.8 英镑