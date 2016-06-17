更新版 1-《香港重要政经日程》--6月17日-7月1日

全球金市：金价攀升，受美国未来政策不确定性与英退疑虑支撑
英国首相特雷莎梅办公室声明称，她周二将在伦敦发表讲话，声明称她将强调，英国人应当在保护和加强工人权利等共同目标方面团结起来。
(新增证监会简报会)
================== 今日重要政经消息=================
6月17日（周五）
10:15 彩客化学 股东周年大会。
09:00 大唐新能源 在中国举行股东周年大会。
09:30 山水水泥 股东周年大会。
10:00 重庆农商行 在中国举行股东周年大会。
11:00 中国建筑国际 股东特别大会。
13:00 中国太保 在中国举行股东周年大会。
14:00 建设银行 股东周年大会。
14:30 郑州银行 在中国举行股东周年大会。
14:30 绿城中国 在中国举行股东周年大会。
14:30 海航国际 股东周年大会。
15:00 新威国际 股东特别大会。
15:00 中国神华 在中国举行股东周年大会。
15:45 建设银行 媒体座谈会。
德永佳集团 公布全年业绩。
香港兴业 公布全年业绩。
13:00 阿里巴巴 与理工大学合办“阿里巴巴技术论坛。
*17:30 证监会与港交所 关于上市监管架构联合谘询新闻简报会。
================== 近期重要政经消息=================
6月20日（周一）
09:00 徽商银行 在中国举行股东周年大会。
09:00 中国再保险 在中国举行股东周年大会。
11:00 世茂房地产 股东周年大会。
14:30 雅居乐地产 股东特别大会。
耀才证券 公布全年业绩。
6月21日（周二）
公布5月份消费物价指数（CPI）。
09:00 天津银行 在中国举行股东周年大会。
6月22日（周三）
10:00 长盈集团 股东周年大会。
14:30 国美电器 股东周年大会。
6月23日（周四）
网龙 公布首季业绩。
12:00 美联集团 股东周年大会。
6月24日（周五）
08:30 中国财险 在中国举行股东周年大会。
09:30 工商银行 在中国举行股东周年大会。
09:30 中国华融 在中国举行股东周年大会。
10:00 中国人保 在中国举行股东周年大会。
10:00 恒发洋参 股东周年大会。
10:00 中通服 在中国举行股东周年大会。
11:00 阿里影业 股东周年大会。
14:00 中芯国际 在中国举行股东周年大会。
15:00 粤海置地 股东周年大会。
6月27日（周一）
公布5月份进出口数字。
09:00 交通银行 在中国举行股东周年大会。
10:00 汉唐国际 股东周年大会。
10:00 中国重汽 股东周年大会。
10:00 双桦控股 股东周年大会。
14:30 万科 在中国举行股东周年大会。
14:30 农业银行 在中国举行股东周年大会。
15:00 海昌海洋公园 股东周年大会。
6月28日（周二）
09:00 招商银行 在中国举行股东周年大会。
09:00 重庆机电 在中国举行股东周年大会。
10:00 中国忠旺 在中国举行股东周年大会。
11:00 九龙建业 股东周年大会。
13:30 广发证券 在中国举行股东周年大会。
14:15 中国中药 在中国举行股东周年大会。
6月29日（周三）
09:30 中国光大银行 在中国举行股东周年大会。
09:30 锦州银行 在中国举行股东周年大会。
10:00 胜狮货柜 股东周年大会。
14:00 中联重科 在中国举行股东周年大会。
14:30 江西铜业 在中国举行股东周年大会。
15:00 勒泰商业地产 股东周年大会。
6月30日（周四）
公布5月份零售销售数字。
公布5月份M-3货币供应数字。
公布5月底止外汇基金总资产。
10:15 中国信达 在香港举行H股类别股东大会。
11:00 首创环境 股东周年大会。
14:00 中海集装箱 在中国举行股东周年大会。
7月1日（周五）
香港特别行政区成立纪念日假期。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
英国首相特雷莎梅办公室声明称，她周二将在伦敦发表讲话，声明称她将强调，英国人应当在保护和加强工人权利等共同目标方面团结起来。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 1/16 沪 正裕工业 732089 2,667 11.63 20.11 广发证券 1/18 1/16 深 瑞特股份 300600 2,500 13.73 17.35 海通证券 1/18 1/16 深 会畅通讯 300518 1,800 9.70 22.97 兴业证券 1/18 1/17 深 飞荣达 300602 2,500 *14.82 *15.10 国金证券 1/19 1/17 深 立昂技术 300603 2,570 *4.55 *2
路透上海1月16日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日微跌0.13%至94.65；SDR篮子指数微跌至95.85；BIS篮子指数微跌至96.06 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.19%，SDR篮子指数升0.37%，BIS指数跌0.19% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8874 35 欧元 7.3252 -123 日圆 6.0333 -330 港元 0.8881 4.8 英镑