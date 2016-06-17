《路透晚报》--6月17日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：正在研究对外投资快速上升是否给外储带来压力等问题--商务部

中国商务部表示，中国对外投资总体是正常的，今年对外投资规模按照常规统计数字会超过利用外资的规模；正在研究对外投资短期快速上升是否会影响到外汇储备和国际收支平衡等问题。

--中国经济：稳健仍是货币政策最佳选择，汇率面临贬值压力--人民日报

中国人民日报海外版报导称，美联储加息步伐放缓、英国“脱欧”前景不明等因素，加大了全球金融市场的风险和人民币所肩负的责任；而国内推进供给侧改革也不可能以“大水漫灌”辅之，因此未来“稳健”仍将是中国货币政策的主基调。

--中国房地产：2015年住房公积金提取额同比增近45%，占缴存额逾七成

中国财政部网站公布《全国住房公积金2015年年度报告》，去年住房公积金提取额同比大增44.92%，占全年缴存额的75.52%，比上年提高17个百分点。

--中国煤炭：山西发文确保金融机构对省属七大煤炭集团不抽贷--新华

新华社报导，中国煤炭大省--山西省近日发文，要求金融机构对优质煤企和主动去产能、有一定清偿能力的煤炭企业，通过实施调整贷款期限、还款方式等措施，优先予以支持；确保2016年对省属七大煤炭集团不发生抽贷行为，全年煤炭行业融资量不低于上年。

--香港数据：3-5月失业率持平在3.4%，未来数月劳工供应料因毕业生增加

香港政府统计处公布，2016年3-5月失业率为3.4%，持平于上一个期间，失业率上升主要见于货仓及运输辅助活动业、资讯及通讯业。

--《财经洞察》中国的广义政府同盟及国进民退忧虑

中国房地产市场、国有企业固定资产投资今年以来的强势增长，虽然让市场对经济结构恶化一度产生担心，不过从中国债务风险化解的发展总体方向来看，目前市场运行似乎符合债务杠杆转移的逻辑。

【金融】

--中国金融：推动资本市场双向有序开放，扩大境外机构投资者类型--央行官员

中国人民银行政策研究局局长陆磊表示，在资本项目可兑换方面，未来的改革措施包括进一步推动资本市场的双向有序开放，支持更多境外机构在境内发行投资和交易人民币债券，支持境内金融机构和企业在境外发行人民币债券，支持境外优质公司境内发行股票，适时推出深港通。

--中港个股：工行出10亿欧元以发起设立中东欧基金，捷克政府携2亿欧元参与

以资产计中国最大银行--中国工商银行称，该行拟以10亿欧元投资设立中国-中东欧金融公司，并以该公司为发起方牵头设立中东欧基金。捷克政府拟出资2亿欧元参与中东欧基金，双方已签署合作备忘录。

--中港个股：建行拟设立新西兰分行；积极推进海外布局

按资产计中国第二大银行--建设银行公告称，董事会批准在新西兰设立分行，并授权高级管理层办理具体事宜。

--香港金融：开立银行账户难并非行业现象，鼓励制订更便利程序--金管局

香港金融管理局（HKMA）称，开立银行账户难并非整体行业现象，金管局鼓励银行制订更便利客户的开户程序，例如开通网上申请渠道等。

--《台湾金融市场一周展望》英国去留牵动全球市场敏感神经，台股料盘整以对

英国是否脱欧一事，因留欧阵营议员遇刺更显复杂，后果难料。由于此变数横亘在前，下周全球金融市场料屏息等待结果出炉，震荡虽难免，但分析师认为台股料不脱盘整。

【固定收益】

--《分析》年中将至中国央行本周转为净投放，政策短期仍宜少动多看

半年末将至，中国央行公开市场本周转为净投放逾千亿，并辅以国库现金定存招标等稳定流动性。加之中期借贷便利(MLF)趋于常态化操作，都有助于舒缓6月末前资金面紧张情绪。

--中国债市：未来开放方向不变，境外投资者投资比例较低--NAFMII官员

中国银行间市场交易商协会（NAFMII）执行副会长兼秘书长谢多表示，中国债券市场潜力仍巨大，未来进一步开放的方向不会改变；目前国内债市仍面临境外投资者投资比例较低、持有品种集中等问题，仍需加强制度建设，研究解决资本流动和会计审计等障碍。

--中国债市动态：消息面均衡现券持稳，短期市场并无趋势性共识

中国银行间债市早盘现券收益率持稳，国债期货亦近持平。交易员表示，消息面多空均衡，市场重回小幅震荡；短期内机构并无趋势上的共识形成，市场格局仍将以区间波动为主。

--中国货币市场：资金供给恢复充裕，14天回购因跨季末利率走高

在周四流动性略显收敛后，中国银行间市场资金供给又重回充裕局面；回购利率方面，隔夜基本平稳七天小降，而14天品种则因开始跨季末利率明显走高。

--新债招标：中国三个月贴现国债中标收益率2.1830%，六个月为2.2033%--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标的三个月期贴现国债加权中标收益率2.1830%，边际中标收益率2.2101%，投标倍数2.73倍；同时招标的六个月期贴现国债加权中标收益率2.2033%，边际中标收益率2.2819%，投标倍数2.05倍。

--中国票据市场：转贴利率本周变化不大，买需不减抑制月末前升势

中国票据市场本周转贴利率依旧变化不大，成交则较为清淡。交易员称，票据价格与银行资金成本差距渐小，下行空间受限；目前不少机构仍有购票需求，若资金面不发生大变化，预计月末前转贴利率难有太大升幅。

【外汇】

--《人民币综述》点心债受益存款准备金考核新规，利差交易需求升温

中国央行近期调整存款准备金考核基数，令利差交易(carry trade)投资人对点心债(含宝岛债)需求升温，农历年后以来的多头派对得以延续；只要人民币汇率保持稳定，离岸与在岸倒挂的收益率有望进一步缩窄。

--中国汇市：人民币早盘随中间价微贬，一年期美元掉期触及四个半月新高

中国人民币兑美元即期早盘随中间价微贬。交易员称，外围货币震荡，但人民币波幅不大总体较稳，不过客盘购汇增多，令人民币略走贬；预计在下周英国退欧公投前，人民币维持在6.6元关口附近整理。

--中国外汇：下周一起人民币对南非兰特将在银行间市场直接交易--外汇交易中心

中国外汇交易中心称，经央行授权，自2016年6月20日起银行间外汇市场将开展人民币对南非兰特直接交易，包括即期、远期和掉期询价交易。具备银行间人民币外汇市场会员资格的机构均可开展交易。

--人民币汇率：5月实际与名义有效汇率均降至19个月新低，但降幅收窄--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，5月人民币实际有效汇率指数续降0.93%至124.97，创19个月新低，但降幅较上月的1.84%有所收窄。

--中美关系：如果中国恢复以往的外汇政策将引发紧张关系--美国财长

美国财长杰克卢警告中国，如果中国重回人为压低人民币兑美元汇率的政策，将引发中美新一轮紧张关系。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收涨，基因测序和供给侧改革相关板块表现活跃

中国股市沪综指小幅收涨。分析师表示，今日大盘冲高回落，前期涨幅较大的板块多出现回调，有资金减仓迹象，市场在寻找新的热点，基因测序和供给侧改革相关板块表现活跃。目前市场对英国脱欧有所担心，并引发避险情绪上升和资金流出，投资者仍较谨慎，大盘或将继续震荡。

--《技术分析》中国股市沪综指暂维持多空偏弱平衡

中国股市沪综指本周大幅拉锯后维持在2,800-2,900点区间震荡。技术面显示，大盘内在趋势仍向下，但“国家队”在明晟宣布暂缓纳入A股后再度强力护盘，冲抵跌势，料多空相持短线仍将延续，大盘暂维持弱平衡状态；中线看，股指重心再度下移，2,900点上方若不能有效收复，后续将再下台阶。

--中国证券：新三板规范挂牌公司并购重组，媒体料首批创新层企业约900家

全国中小企业股份转让系统（俗称新三板）官网对挂牌企业的三类并购重组问题进行解答，梳理和规范挂牌企业并购重组中的部分流程。

--中国保险：众安保险联合携程推迪士尼游园天气险，拟开发天气险组合

中国大陆首个迪士尼乐园--上海迪士尼开业，国内首家互联网保险公司众安保险与携程针对上海迪士尼推出国内首款游园天气险，未来众安保险还将打造天气险跨险种组合。

--中国企业：今年来在全球股权融资达489亿美元，同比减五成--汤森路透

据汤森路透最新统计数据，今年来中国企业在全球股权资本市场的募资总额达489亿美元，较上年同期（968亿美元）下降49.5%。其中二季度募资总额环比增长2.8%达248亿美元。

--香港新股：东方证券下周一为高至11.5亿美元IPO路演，基础投资者占半

多家中国金融机构准备在香港上市，其中大型券商东方证券将于下周一（20日）开始路演，IPO（首次公开发售）拟筹高至11.5亿美元，并可能将一半金额售予基础投资者。

--中国个股：金螳螂与阿里体育合组投资管理公司，设立百亿体育基金

中国苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司公告称，拟与阿里体育（上海）公司合资成立一家投资管理公司，并发起设立体育产业基金，投资于全国体育场馆及体育相关产业，基金最终规模将达100亿元人民币。

--中法企业：中国国家电网投资法国电网将是敏感问题--法国输电网公司CEO

法国输电网公司(RTE)首席执行官(CEO)表示，中国投资法国的高压电网将会是个敏感问题，法国电力集团(EDF)的电网部门--RTE没有与中国国家电网(SGCC)进行谈判。

--中国证券：国泰君安期货被证监会立案调查，因未能履行资产管理人职责

中国大型券商--国泰君安证券股份有限公司公告称，期货子公司国泰君安期货有限公司收到证监会调查通知书，因未能有效履行资产管理人职责。 东方证券亦公告称，其全资子公司上海东证期货公司已被立案调查，因其未能有效履行资产管理人职责。

--中港个股：兖州煤业拟定增A股募资至多60亿元，并投资多个金融项目