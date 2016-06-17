台湾债市：10年券105/4殖利率早盘走升，股市上涨避险情绪下降

路透台北6月17日 - 台湾10年期公债105/4 殖利率周五早盘走升。交易员表示，英国是否脱欧的风向似转向〞留欧〞，这令股市上涨、避险情绪下降，稍不利债市短期走势。

他们指出，美债殖利率上日虽跌，但留了下引线；且台股今日走强，不利债市。下周23日的英国公投是否脱欧，则是全球金融市场最大变数。

〞低档区空单量也没有增加，追价意愿受限，〞一位大型票券商交易员说。

他们认为，再接下来台湾央行30日的会议，虽市场大都预测降息，但隔夜拆款的利率是否引导向下仍是一大疑问。这也是短率殖利率下行受限的主因。

美国指标10年期公债收益率周四跌至四年低位，继美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三维持利率不变后，日本央行前夜决定不再追加刺激举措。此前英国政界人士对工党议员Jo Cox遇袭身亡作出响应，暂停了英国公投拉票活动。Cox是英国留欧阵营最早一批支持者之一，分析师称，她的遇害可能导致民意转向“留欧”。

本地时间11:06，五年券105/8期 发行前交易殖利率涨0.70基点至0.5400%，成交12.5亿台币；10年券105/4 殖利率涨1.50基点至0.7850%，成交64亿台币；至于台股加权指数 则涨1.08%。

交易员预估，今日105/4期公债殖利率主要区间在0.78-0.80%。

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