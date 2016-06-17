澳新汇市：澳元和新西兰元兑日圆料录得较大周线跌幅

全球金市：金价攀升，受美国未来政策不确定性与英退疑虑支撑
英国首相特雷莎梅办公室声明称，她周二将在伦敦发表讲话，声明称她将强调，英国人应当在保护和加强工人权利等共同目标方面团结起来。
本周澳元受到全球避险情绪升温的打击，尤其是英国公投退出欧盟的可能性。
“澳元似乎被卷入英国退欧公投的旋风，”OANDA澳洲及亚太区资深交易员Stephen Innes表示。他认为澳元短线将受到英国公投不确定性影响。
澳元的阻力位于本周高点0.7450美元，本周已两度测试此一水平。若突破此点，则上看一个月高位0.7505。关键支撑在0.7330附近。
新西兰元兑日圆 从周四所及的低点72.28日圆，反弹至73.72，周四的低位也是2013年初以来首见。该货币对周线料下跌2.3%。
新西兰元兑美元 小涨至0.7051美元，由上日低点0.6970回升，周线料将持平。(完)
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全部现汇报价 (编译 王颖/陈宗琦；审校 戴素萍/龚芳)
英国首相特雷莎梅办公室声明称，她周二将在伦敦发表讲话，声明称她将强调，英国人应当在保护和加强工人权利等共同目标方面团结起来。
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路透上海1月16日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日微跌0.13%至94.65；SDR篮子指数微跌至95.85；BIS篮子指数微跌至96.06 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.19%，SDR篮子指数升0.37%，BIS指数跌0.19% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8874 35 欧元 7.3252 -123 日圆 6.0333 -330 港元 0.8881 4.8 英镑