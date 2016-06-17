澳新汇市：澳元和新西兰元兑日圆料录得较大周线跌幅

本周澳元受到全球避险情绪升温的打击，尤其是英国公投退出欧盟的可能性。

“澳元似乎被卷入英国退欧公投的旋风，”OANDA澳洲及亚太区资深交易员Stephen Innes表示。他认为澳元短线将受到英国公投不确定性影响。

澳元的阻力位于本周高点0.7450美元，本周已两度测试此一水平。若突破此点，则上看一个月高位0.7505。关键支撑在0.7330附近。

新西兰元兑日圆 从周四所及的低点72.28日圆，反弹至73.72，周四的低位也是2013年初以来首见。该货币对周线料下跌2.3%。

新西兰元兑美元 小涨至0.7051美元，由上日低点0.6970回升，周线料将持平。(完)

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