中国债市动态：消息面均衡现券持稳，短期市场并无趋势性共识

路透北京6月17日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率持稳，国债期货亦近持平。交易员表示，消息面多空均衡，市场重回小幅震荡；短期内机构并无趋势上的共识形成，市场格局仍将以区间波动为主。

“非国开（收益率）算是下了一点吧，国开基本没怎么动，今天买卖都还比较活跃，但大家都没那么坚决，还是比较谨慎的吧。”华南一券商交易员说。

他并表示，目前一些对市场利好的预期接近消化完毕，未来还是要看基本面和央行的政策走势，在两者均存不确定性的情况下，短期市场或仍呈震荡格局。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.2650%/3.2625%，上日尾盘报3.27%/3.2650%；剩余期限近10年的国债160010券最新报价 在2.9490%/2.93%，上日尾盘为2.95%/2.9320%。

华南一银行交易员提到，目前市场还是比较均衡，配置的资金不少，但是交易盘也有获利了结的。

“国内早上开盘债市的收益其实也是反弹的，然后又下来，...对后市整体还没有一个共识，现在这样的市场好纠结，不敢随便入场买，买了后就获利了结一点点，也不甘心。”他说。

中国人民日报海外版周五报导称，美联储加息步伐放缓、英国“脱欧”前景不明等因素，加大了全球金融市场的风险和人民币所肩负的责任；而国内推进供给侧改革也不可能以“大水漫灌”辅之，因此未来“稳健”仍将是中国货币政策的主基调。