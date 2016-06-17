路透基点：台湾润成投资探询银行兴趣，最多求贷190亿台币--TRLPC

路透香港6月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾润成投资控股股份有限公司正在向市场试探，有意寻求最多190亿台币(5.87亿美元)的三年期贷款。

消息人士称，该公司正在接触主要往来银行，但贷款条款和细节尚未确定。

其中一名消息人士称，贷款结构会与2013年11月签署的190亿台币三年期贷款类似。

贷款料以借款人所持南山人寿股份作担保。

所得资金将主要用于2013年贷款的再融资以及运营资本。台湾合作金库银行是2013年贷款的额度代理行，当时贷款利率为较次级商业票据利率加码80个基点，税前最低利率为1.65%。