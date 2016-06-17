路透基点：台湾润成投资探询银行兴趣，最多求贷190亿台币--TRLPC

全球金市：金价攀升，受美国未来政策不确定性与英退疑虑支撑
英国首相特雷莎梅办公室声明称，她周二将在伦敦发表讲话，声明称她将强调，英国人应当在保护和加强工人权利等共同目标方面团结起来。
路透香港6月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾润成投资控股股份有限公司正在向市场试探，有意寻求最多190亿台币(5.87亿美元)的三年期贷款。
消息人士称，该公司正在接触主要往来银行，但贷款条款和细节尚未确定。
其中一名消息人士称，贷款结构会与2013年11月签署的190亿台币三年期贷款类似。
贷款料以借款人所持南山人寿股份作担保。
所得资金将主要用于2013年贷款的再融资以及运营资本。台湾合作金库银行是2013年贷款的额度代理行，当时贷款利率为较次级商业票据利率加码80个基点，税前最低利率为1.65%。
借款人是润泰集团与宝成集团为了从美国国际集团(AIG)手中以21.6亿美元收购南山人寿而专门成立的合资公司。润泰和宝成在润成投资中分别持有80%和20%的股权。(完) (编译 孙国玉；审校 张涛)
英国首相特雷莎梅办公室声明称，她周二将在伦敦发表讲话，声明称她将强调，英国人应当在保护和加强工人权利等共同目标方面团结起来。
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路透上海1月16日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日微跌0.13%至94.65；SDR篮子指数微跌至95.85；BIS篮子指数微跌至96.06 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.19%，SDR篮子指数升0.37%，BIS指数跌0.19% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8874 35 欧元 7.3252 -123 日圆 6.0333 -330 港元 0.8881 4.8 英镑