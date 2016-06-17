中国汇市：人民币早盘随中间价微贬，一年期美元掉期触及四个半月新高

全球金市：金价攀升，受美国未来政策不确定性与英退疑虑支撑
英国首相特雷莎梅办公室声明称，她周二将在伦敦发表讲话，声明称她将强调，英国人应当在保护和加强工人权利等共同目标方面团结起来。
* 人民币早盘随中间价微贬
* 一年期美元掉期触及四个半月新高
* 英国退欧公投前，料人民币在6.6元附近整理
路透北京6月17日 - 中国人民币兑美元即期 周五早盘随中间价微贬。交易员称，外围货币震荡，但人民币波幅不大总体较稳，不过客盘购汇增多，令人民币略走贬；预计在下周英国退欧公投前，人民币维持在6.6元关口附近整理。
他们并指出，近日国际市场动荡情绪并已通过即期传导到人民币掉期市场，美元兑人民币短端掉期波动剧烈。加上英镑和欧元走低，欧洲车企远期购汇增加，进一步推升掉期曲线长端，一年期掉期 一度突破1,000点触及四个半月新高。
“现在外围动荡很大，目前关键时点人民币估计能维持在6.6附近，除非有重大事件。如果英国脱欧，美指可能飞上去。”一中资行交易员称。
他并表示，市场也认为人民币近期就在6.6附近维持，继续走贬空间不大，也可能有走升的动能，很多人会选择在此时点结汇和平盘，所以有自发趋稳的力量。
人民日报海外版周五报导称，美联储加息步伐放缓、英国“脱欧”前景不明等因素，加大了全球金融市场的风险和人民币所肩负的责任；而国内推进供给侧改革也不可能以“大水漫灌”辅之，因此未来“稳健”仍将是中国货币政策的主基调。
美国财长杰克卢周四则警告中国，如果中国重回人为压低人民币兑美元汇率的政策，将引发中美新一轮紧张关系。
北京时间12:05，人民币兑美元 即期报6.5858元，上日收报6.584元，夜盘终报6.5917元。今日人民币兑美元中间价 报6.5795元，上日中间价为6.5739元。人民币兑美元即期成交额 为104.14亿美元，上日半日为113.7亿美元。
路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周五CFETS人民币汇率指数 创有纪录以来新低至95.82，较上日微跌0.14%；SDR篮子指数微跌至95.62，BIS篮子指数亦微跌至97.05。
全球汇市方面， 日圆兑美元及欧元周五亚洲盘初守在多年高点，上日日本央行并未提出新的刺激行动，日圆全面大涨；在此同时英镑反弹，走势震荡。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7485元, 上日尾盘为6.75元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5959元, 上一交易日尾盘报6.597元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.5815；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
英国首相特雷莎梅办公室声明称，她周二将在伦敦发表讲话，声明称她将强调，英国人应当在保护和加强工人权利等共同目标方面团结起来。
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路透上海1月16日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日微跌0.13%至94.65；SDR篮子指数微跌至95.85；BIS篮子指数微跌至96.06 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.19%，SDR篮子指数升0.37%，BIS指数跌0.19% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8874 35 欧元 7.3252 -123 日圆 6.0333 -330 港元 0.8881 4.8 英镑