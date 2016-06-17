中国汇市：人民币早盘随中间价微贬，一年期美元掉期触及四个半月新高

* 人民币早盘随中间价微贬

* 一年期美元掉期触及四个半月新高

* 英国退欧公投前，料人民币在6.6元附近整理

路透北京6月17日 - 中国人民币兑美元即期 周五早盘随中间价微贬。交易员称，外围货币震荡，但人民币波幅不大总体较稳，不过客盘购汇增多，令人民币略走贬；预计在下周英国退欧公投前，人民币维持在6.6元关口附近整理。

他们并指出，近日国际市场动荡情绪并已通过即期传导到人民币掉期市场，美元兑人民币短端掉期波动剧烈。加上英镑和欧元走低，欧洲车企远期购汇增加，进一步推升掉期曲线长端，一年期掉期 一度突破1,000点触及四个半月新高。

“现在外围动荡很大，目前关键时点人民币估计能维持在6.6附近，除非有重大事件。如果英国脱欧，美指可能飞上去。”一中资行交易员称。

他并表示，市场也认为人民币近期就在6.6附近维持，继续走贬空间不大，也可能有走升的动能，很多人会选择在此时点结汇和平盘，所以有自发趋稳的力量。

人民日报海外版周五报导称，美联储加息步伐放缓、英国“脱欧”前景不明等因素，加大了全球金融市场的风险和人民币所肩负的责任；而国内推进供给侧改革也不可能以“大水漫灌”辅之，因此未来“稳健”仍将是中国货币政策的主基调。

美国财长杰克卢周四则警告中国，如果中国重回人为压低人民币兑美元汇率的政策，将引发中美新一轮紧张关系。

北京时间12:05，人民币兑美元 即期报6.5858元，上日收报6.584元，夜盘终报6.5917元。今日人民币兑美元中间价 报6.5795元，上日中间价为6.5739元。人民币兑美元即期成交额 为104.14亿美元，上日半日为113.7亿美元。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周五CFETS人民币汇率指数 创有纪录以来新低至95.82，较上日微跌0.14%；SDR篮子指数微跌至95.62，BIS篮子指数亦微跌至97.05。

全球汇市方面， 日圆兑美元及欧元周五亚洲盘初守在多年高点，上日日本央行并未提出新的刺激行动，日圆全面大涨；在此同时英镑反弹，走势震荡。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7485元, 上日尾盘为6.75元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5959元, 上一交易日尾盘报6.597元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.5815；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。