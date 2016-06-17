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亚洲 | 2016年 6月 17日 星期五 13:21 BJT

《全球汇市》日圆持坚，英国留欧阵营议员遇刺提振英镑反弹

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1247  1.1223  +0.21  +3.56  1.0860
    美元/日圆            104.21  104.24  -0.03 -13.37  120.30
    欧元/日圆         117.23  117.01  +0.19 -10.15  130.47
    美元/瑞郎            0.9642  0.9646  -0.04  -3.75  1.0018
    英镑/美元            1.4239  1.4201  +0.27  -3.39  1.4738
    美元/加元            1.2937  1.2966  -0.22  -6.52  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5944  6.5961  -0.03  +0.40  6.5680
    澳元/美元            0.7381  0.7359  +0.30  +1.46  0.7275
    新西兰元/美元        0.7043  0.7042  +0.01  +3.19  0.6825
    澳元/日圆         76.950  76.730  +0.29 -12.18  87.620
    新西兰元/日圆     73.410  73.390  +0.03 -10.45  81.980
    英镑/日圆         148.42  147.99  +0.29 -16.25  177.22
    澳元/新西兰元     1.0475  1.0443  +0.31  -1.77  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 李春喜/张明钧/张若琪/于春红/艾茂林/杜明霞)

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