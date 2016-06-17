《全球汇市》日圆持坚，英国留欧阵营议员遇刺提振英镑反弹

全球金市：金价攀升，受美国未来政策不确定性与英退疑虑支撑
英国首相特雷莎梅办公室声明称，她周二将在伦敦发表讲话，声明称她将强调，英国人应当在保护和加强工人权利等共同目标方面团结起来。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1247 1.1223 +0.21 +3.56 1.0860 美元/日圆 104.21 104.24 -0.03 -13.37 120.30 欧元/日圆 117.23 117.01 +0.19 -10.15 130.47 美元/瑞郎 0.9642 0.9646 -0.04 -3.75 1.0018 英镑/美元 1.4239 1.4201 +0.27 -3.39 1.4738 美元/加元 1.2937 1.2966 -0.22 -6.52 1.3839 美元/离岸人民币 6.5944 6.5961 -0.03 +0.40 6.5680 澳元/美元 0.7381 0.7359 +0.30 +1.46 0.7275 新西兰元/美元 0.7043 0.7042 +0.01 +3.19 0.6825 澳元/日圆 76.950 76.730 +0.29 -12.18 87.620 新西兰元/日圆 73.410 73.390 +0.03 -10.45 81.980 英镑/日圆 148.42 147.99 +0.29 -16.25 177.22 澳元/新西兰元 1.0475 1.0443 +0.31 -1.77 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 李春喜/张明钧/张若琪/于春红/艾茂林/杜明霞)
英国首相特雷莎梅办公室声明称，她周二将在伦敦发表讲话，声明称她将强调，英国人应当在保护和加强工人权利等共同目标方面团结起来。
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路透上海1月16日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日微跌0.13%至94.65；SDR篮子指数微跌至95.85；BIS篮子指数微跌至96.06 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.19%，SDR篮子指数升0.37%，BIS指数跌0.19% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8874 35 欧元 7.3252 -123 日圆 6.0333 -330 港元 0.8881 4.8 英镑