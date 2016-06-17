背景资料：中国人民银行二季度公开市场操作一览表

全球金市：金价攀升，受美国未来政策不确定性与英退疑虑支撑
英国首相特雷莎梅办公室声明称，她周二将在伦敦发表讲话，声明称她将强调，英国人应当在保护和加强工人权利等共同目标方面团结起来。
1、以下为中国人民银行2016年第二季度所进行的各期逆回购操作金额和利率： 日期 招标量 7天期(%) (亿元人民币) 6/17 400 2.25% 6/16 300 2.25% 6/15 650 2.25% 6/14 750 2.25% 6/13 400 2.25% 6/12 700 2.25% 6/8 550 2.25% 6/7 500 2.25% 6/6 400 2.25% 6/3 400 2.25% 6/2 700 2.25% 6/1 950 2.25% 5/31 1,200 2.25% 5/30 650 2.25% 5/27 950 2.25% 5/26 750 2.25% 5/25 700 2.25% 5/24 650 2.25% 5/23 650 2.25% 5/20 500 2.25% 5/19 850 2.25% 5/18 700 2.25% 5/17 500 2.25% 5/16 450 2.25% 5/13 300 2.25% 5/12 500 2.25% 5/11 800 2.25% 5/10 700 2.25% 5/9 200 2.25% 5/6 300 2.25% 5/5 1,300 2.25% 5/4 1,000 2.25% 5/3 1,000 2.25% 4/29 300 2.25% 4/28 1,100 2.25% 4/27 1,200 2.25% 4/26 1,400 2.25% 4/25 1,800 2.25% 4/22 2,400 2.25% 4/21 2,600 2.25% 4/20 2,500 2.25% 4/19 900 2.25% 4/18 300 2.25% 4/15 350 2.25% 4/14 400 2.25% 4/13 400 2.25% 4/12 600 2.25% 4/11 150 2.25% 4/8 200 2.25% 4/7 100 2.25% 4/6 300 2.25% 4/5 600 2.25% 4/1 1,400 2.25% 2、以下为同期短期流动性调节工具(SLO)的操作明细： 操作日期 操作方向 期限 交易量 中标利率 暂无 注: 浏览央行2016年一季度公开市场操作情况，请点选 央行2015年四季度公开市场操作情况，请点选 央行2015年三季度公开市场操作情况，请点选 央行2015年二季度公开市场操作情况，请点选 (完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)
英国首相特雷莎梅办公室声明称，她周二将在伦敦发表讲话，声明称她将强调，英国人应当在保护和加强工人权利等共同目标方面团结起来。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 1/16 沪 正裕工业 732089 2,667 11.63 20.11 广发证券 1/18 1/16 深 瑞特股份 300600 2,500 13.73 17.35 海通证券 1/18 1/16 深 会畅通讯 300518 1,800 9.70 22.97 兴业证券 1/18 1/17 深 飞荣达 300602 2,500 *14.82 *15.10 国金证券 1/19 1/17 深 立昂技术 300603 2,570 *4.55 *2
路透上海1月16日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日微跌0.13%至94.65；SDR篮子指数微跌至95.85；BIS篮子指数微跌至96.06 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.19%，SDR篮子指数升0.37%，BIS指数跌0.19% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8874 35 欧元 7.3252 -123 日圆 6.0333 -330 港元 0.8881 4.8 英镑