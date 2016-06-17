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亚洲 | 2016年 6月 17日 星期五 13:58 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：市场风险偏好温和复苏

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* 美元/日圆涨0.12%，英镑/美元反弹0.39%，欧元/美元涨0.24%，澳元/美元涨0.38%

* 美元/人民币跌0.06%，美元/印度卢比跌0.21%，美元/印尼卢比跌0.07%，美元/韩元持平

* 日本股市日经指数涨1.3%，中国沪综指涨0.57%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.67%，美国原油涨0.89%，美国10年期公债收益率1.6061%

* 日圆财务大臣麻生太郎深切关注日圆升值，称必要时将紧急应对

* 英国留欧派议员遭遇枪击身亡，两方阵营均暂停造势活动 (完) (编译 张若琪 审校 艾茂林)

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