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亚洲 | 2016年 6月 17日 星期五 14:21 BJT

日本股市：日圆企稳带动日经指数收涨1.1%，但周线仍跌6%

路透东京6月17日 - 日股日经指数周五收盘上涨，从四个月低点反弹，因不断上涨的日圆企稳。

日经指数 收涨1.1%至15,599.66点，周四大跌3.1%，因日本央行周四决定暂不推出进一步的刺激措施，这推动日圆大幅上涨。

日经指数本周仍累计下跌6%，因对英国可能脱欧的担忧打击全球股市，并促使投资者纷纷买入日圆和公债等避险资产。

东证股价指数 收盘涨0.8%至1,250.83点；JPX-日经400指数 收涨0.7%至11,270.83点。(完)

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