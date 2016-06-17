日本股市：日圆企稳带动日经指数收涨1.1%，但周线仍跌6%

路透东京6月17日 - 日股日经指数周五收盘上涨，从四个月低点反弹，因不断上涨的日圆企稳。

日经指数 收涨1.1%至15,599.66点，周四大跌3.1%，因日本央行周四决定暂不推出进一步的刺激措施，这推动日圆大幅上涨。

日经指数本周仍累计下跌6%，因对英国可能脱欧的担忧打击全球股市，并促使投资者纷纷买入日圆和公债等避险资产。