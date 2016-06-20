重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(6月13-17日)中国重要财经新闻：

【政经】

--《焦点》中德领导人淡化市场经济地位敏感话题，李克强称不愿打贸易战

中国总理李克强在与德国总理梅克尔举行的新闻会上表示，中国不希望与欧洲打贸易战。梅克尔呼吁，有必要在世界贸易组织(WTO)框架下，就是否给予中国市场经济地位与中国进行更多讨论。

--《综述》前五月中国投资创十六年新低，经济内生动力不足政策扶持难缺席

中国经济继续呈现L型底部震荡之势。5月工业和消费基本持稳，但投资增速降至十六年新低，房地产投资高位降温，民间投资失速，凸显中国经济内生动力不足，仍在承受下行压力。

--中国数据：居民房贷支撑信贷超预期增长，但经济仍弱结构性改革需发力

中国5月M2由于基数原因增速虽有所放缓，但新增贷款数据结构性问题突出，居民贷款增幅明显，而企业贷款动力不足，同时社融数据亦偏低，表明实体经济需求仍偏弱，经济增长压力仍大。短期货币政策料陷入两难，缺乏更多想象空间。

--中国财政：1-5月财政收支增速保持平稳，后期政策性减收效应料更明显

中国5月财政收入增速较上月大幅放缓，财政支出急剧增加，但1-5月整体来看收支增速基本平稳。未来经济下行压力仍在，预计政策性减收效应还将进一步显现。

--中国经济：人民币汇率基本合适，经济转型仍需一揽子政策--IMF

国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿表示，经评估，人民币汇率与经济基本面大体一致，人民币继去年调整以来正在变得更加灵活和市场化。而中国经济转型的成功对中国和世界都至关重要，这迫切需要一系列有针对性的政策。

--中国数据：1-5月对外非金融直接投资735亿美元，同比增逾六成--商务部

中国商务部公布，1-5月中国境内投资者累计实现对外非金融类直接投资4,792.6亿元人民币（折合735.2亿美元），同比增长61.9%。

--中国经济：正在研究对外投资快速上升是否给外储带来压力等问题--商务部

中国商务部表示，中国对外投资总体是正常的，今年对外投资规模按照常规统计数字会超过利用外资的规模；正在研究对外投资短期快速上升是否会影响到外汇储备和国际收支平衡等问题。

--《财经洞察》中国的广义政府同盟及国进民退忧虑

中国房地产市场、国有企业固定资产投资今年以来的强势增长，虽然让市场对经济结构恶化一度产生担心，不过从中国债务风险化解的发展总体方向来看，目前市场运行似乎符合债务杠杆转移的逻辑。

--中国经济：去年底中国债务总额168.48万亿，全社会杠杆率249%--社科院

中国债务率一直是全球关注的焦点。中国社科院国家金融与发展实验室研究报告称，截至2015年底，中国债务总额168.48万亿元人民币，全社会杠杆率249%。

--中国经济：商务部称5月后消费市场料继续保持平稳增长态势

中国商务部市场运行司负责人称，预计5月后消费市场将继续保持平稳增长态势，消费作为国民经济第一驱动力的地位将进一步稳固。

--中国经济：5月核准固定资产投资780亿元，集中水利交通等领域--发改委

中国依靠扩大投资稳定经济的节奏并未放松。中国国家发展和改革委员会新闻发言人李朴民称，5月份核准固定资产投资项目16个，总投资780亿元人民币，审批的重大项目主要集中在水利、交通和高技术领域。

--中国政策：严禁违规使用结构调整专项奖补资金，不得用于平衡地方财力

加快淘汰钢铁、煤炭行业落后产能，中国财政部发布通知明确，严禁违规使用工业企业结构调整专项奖补资金，不得用于平衡地方财力；并按照早退多奖原则，在计算年度化解过剩产能任务时，2016-2020年分别按照实际产能的110%、100%、90%、80%和70%测算。

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【金融】

--中国金融：5月央行口径外汇占款减少537.02亿元人民币--央行

路透根据中国央行公布的数据计算显示，5月末中央银行口径外汇占款余额为237,284.8亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少537.02亿元人民币。

--《市场热谈》MPA二次大考临近，中国央行与银行加强沟通助抚平波动

中国存款类金融机构将在本月底迎来央行季末宏观审慎评估体系（MPA）的考核，银行能否淡定应对二次大考引市场关注。在经历3月末资金异常波动的情形后，不论是央行各地方分支机构还是各类商业银行，对MPA各项指标的适应性均增强，且双方的沟通明显改善。

--中国金融：推动资本市场双向有序开放，扩大境外机构投资者类型--央行官员

中国人民银行政策研究局局长陆磊表示，在资本项目可兑换方面，未来的改革措施包括进一步推动资本市场的双向有序开放，支持更多境外机构在境内发行投资和交易人民币债券，支持境内金融机构和企业在境外发行人民币债券，支持境外优质公司境内发行股票，适时推出深港通。

--中国金融：上海今年拟在自贸区向全球发债，推金融业对外开放负面清单

上海市金融服务办公室主任郑杨表示，上海今年拟选择在上海自贸区向全球发行人民币债券；争取年内推出自贸区金融对外开放的负面清单。

--中国金融：新开发银行拟发行成员国本币债券，正筹划发人民币债券

金砖国家新开发银行副行长兼首席运营官祝宪表示，该行计划在进行美元和其他主要货币筹资的同时，大力发展成员国本币的筹资。目前该行正筹划第一个债券发行，在中国发行人民币债券。

--中港个股：工行出10亿欧元以发起设立中东欧基金，捷克政府携2亿欧元参与

以资产计中国最大银行--中国工商银行称，该行拟以10亿欧元投资设立中国-中东欧金融公司，并以该公司为发起方牵头设立中东欧基金。捷克政府拟出资2亿欧元参与中东欧基金，双方已签署合作备忘录。 ==========================================================================

【固定收益】

--《分析》年中将至中国央行本周转为净投放，政策短期仍宜少动多看

半年末将至，中国央行公开市场本周转为净投放逾千亿，并辅以国库现金定存招标等稳定流动性。加之中期借贷便利(MLF)趋于常态化操作，都有助于舒缓6月末前资金面紧张情绪。

--中国债市：央行网站发布国债收益率曲线，三个月为计算SDR利率的代表利率

中国央行公告称，自6月15日起，央行将在官方网站发布中国国债及其他债券收益率曲线，该曲线由中央国债登记结算有限责任公司编制，其中三个月期国债收益率是用于计算国际货币基金组织特别提款权（SDR）利率的人民币代表性利率。

--中企海外债券：渤海钢铁投资人已收到点心债延期利息，惊心暴跌后债价反弹

尽管债务缠身的中国渤海钢铁集团有限公司目前深陷困局，但仍在周三偿付了其2014年在境外发行的15亿元人民币点心债应付债息，该点心债晚间在悬崖式下跌后反弹了5%。

--中国信用债：四川煤炭产业集团10亿短期融资券未能按期兑付，构成违约

四川省煤炭产业集团公告称，其发行的2015年第一期短期融资券“15川煤炭CP001”应于6月15日兑付本息，截至日终，公司未能按照约定筹措足额偿债资金，15川煤炭CP001不能按期足额偿付，已构成实质性违约。

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【外汇】

--《人民币综述》点心债受益存款准备金考核新规，利差交易需求升温

中国央行近期调整存款准备金考核基数，令利差交易(carry trade)投资人对点心债(含宝岛债)需求升温，农历年后以来的多头派对得以延续；只要人民币汇率保持稳定，离岸与在岸倒挂的收益率有望进一步缩窄。

--中国外汇：全面实施外债意愿结汇，规范资本项收入及结汇资金支付--外管局

中国国家外管局称，全面实施外债资金意愿结汇管理，企业可自由选择外债资金结汇时机，并进一步规范资本项目收入及其结汇资金的支付管理，明确银行按照展业三原则承担真实性审核义务。

--中国央行：外储规模处适度区间，经营面临全球低利率高资产价格挑战

中国央行行长助理殷勇日前表示，中国外汇储备规模总体处于适度区间，外汇储备经营面临全球低利率、高资产价格的市场环境挑战。

--中国外汇：5月末外币贷款余额降至30个月新低，外币存款结束四连升--央行

中国央行公布数据显示，5月末外币贷款余额下降至30个月新低，当月同比降幅继续走阔至15.2%，上月降幅为13.2%，同期外币存款余额结束四连升，当月同比降幅则收窄至0.7%，上月降幅为1.5%。

--中国金融：外汇交易中心称正筹备在伦敦、纽约等地设立分支机构

随着人民币国际化的推进，中国外汇交易中心也开始筹划在海外布局。外汇交易中心透露，其正积极筹备在伦敦、纽约等主要国际金融中心设立分支机构。 ==========================================================================

【证券/行业】

--《专题新闻快速浏览》--MSCI明晟暂不将中国A股纳入全球新兴市场指标股指

美国指数提供商MSCI明晟称，暂不将中国A股纳入全球新兴市场指标股指。此令中国决策官员大失所望，他们已设法满足MSCI明晟对中国改善资本市场准入情况的要求。MSCI明晟称，推迟纳入中国A股，是为了有更多时间去评估合格境外机构投资者制度(QFII)配额分配和资本流动政策调整的效果，以及新的交易暂停政策的效果。

--中国证券：新三板规范挂牌公司并购重组，媒体料首批创新层企业约900家

全国中小企业股份转让系统（俗称新三板）官网对挂牌企业的三类并购重组问题进行解答，梳理和规范挂牌企业并购重组中的部分流程。

--中国政策：促有色金属调结构，严控新增产能加快退出过剩产能--国务院

中国国务院发布促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见称，要严控新增产能，严厉查处违规新建电解铝项目，加快退出过剩产能。

--中国能源：5月全社会用电量同比增长2.1%至4,730亿千瓦时--能源局

中国国家能源局称，5月全社会用电量4,730亿千瓦时，同比增长2.1%。1-5月用电量增长2.7%，增幅较前四月续缓。

--企业并购：美的开价45亿欧元收购德国工业机器人制造商库卡集团

中国家电制造商美的集团正式提出以45亿欧元(51亿美元)收购德国工业机器人制造商库卡集团，并重申收购不少于30%股份的目标。

--中国企业：今年来在全球股权融资达489亿美元，同比减五成--汤森路透

据汤森路透最新统计数据，今年来中国企业在全球股权资本市场的募资总额达489亿美元，较上年同期（968亿美元）下降49.5%。其中二季度募资总额环比增长2.8%达248亿美元。

--中港个股：兖州煤业拟定增A股募资至多60亿元，并投资多个金融项目

中国大型煤炭企业-兖州煤业公告称，拟定向增发A股募资至多60亿元人民币，用于收购及增资金融租赁公司；公司还拟投资多个金融类项目，包括参与发起金融租赁公司、发起组建基金管理公司等。

--香港新股：东方证券IPO拟筹高至11.5亿美元，下周一开始路演--IFR

据汤森路透旗下IFR报导，中国大型券商东方证券香港IPO（首次公开发售）拟筹高至11.5亿美元，下周一开始路演。

--中国企业：中信建投证券计划年底赴港IPO最高集资10亿美元--IFR

汤森路透旗下IFR引述知情消息人士报导称，中信建投证券计划最快2016年底在香港进行首次公开招股(IPO)，集资高达10亿美元。

--中港个股：中国平安拟分拆旗下平安证券赴港上市，募资补充资本金

中国第二大寿险公司--中国平安公告称，拟分拆旗下平安证券在香港首次公开发行（IPO）H股并上市，募集资金全部用于增加后者资本金和补充营运资金。

--中国个股：东方证券期货子公司被立案调查，因未能履行资产管理人职责

继国泰君安期货之后，又一家中国券商系期货公司被调查。东方证券公告称，其全资子公司上海东证期货公司已被立案调查，因其未能有效履行资产管理人职责。

--中国企业：滴滴出行称完成新一轮共73亿美元融资，含45亿股权投资

中国最大移动交通平台--滴滴出行宣布，完成新一轮共计73亿美元融资，其中包括45亿美元的股权投资，投资人除了苹果、中国人寿集团等新投资者外，还有腾讯、阿里巴巴、招商银行和软银等。 (完)