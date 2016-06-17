中国货币市场：资金供给恢复充裕，14天回购因跨季末利率走高

路透上海6月17日 - 在周四流动性略显收敛后，中国银行间市场周五资金供给又重回充 裕局面；回购利率方面，隔夜基本平稳七天小降，而14天品种则因开始跨季末利率明显走高 。 交易员指出，季末MPA（宏观审慎评估）考核因素本周对市场冲击仍有限，不过下周将 有缴税，加之距离季末更近，对资金面的影响可能会进一步显现，不过在央行的呵护下料波 动依旧受限。 “今天又回到之前那种（宽松）状态了，其实昨天也就是临近中午那会儿不是太松，下 午就好多了，”华东一银行交易员称。 她并谈到，14天回购跨季末后需求增多，价格有所上浮亦属正常，不过融入难度仍有限 ，质押利率债更为容易；从融出方来看，目前还是更为倾向选择21天和一个月品种，因利率 更有吸引力，而融入方中不少机构看到资金不紧也想等等，希望在临近季末时获取更低成本 的资金。 她认为，本周资金面情况好于之前预期，季末压力体现的并不明显，不过预计下周在缴 税的影响下，流动性还是会逐步收敛一些。 周二和周三银行间市场质押式回购成交额均在3万亿元附近，并创下历史新高，而周四 的成交规模则回落至2.8万亿元以下。 北京一银行交易员谈到，尽管MPA考核压力在前，但有了一季末的经验，央行和银行间 的沟通肯定比此前更为密切也更为顺畅，并提前干预，这有利于抚平资金的异动。 半年末将至，中国央行公开市场本周转为净投放逾千亿，并辅以国库现金定存招标等稳 定流动性。加之中期借贷便利(MLF)趋于常态化操作，都有助于舒缓6月末前资金面紧张情绪 。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间14:38 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9911 1.9851 +0.60 七天 2.2622 2.3024 -4.02 14天 2.6897 2.5758 +11.39 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.4700 4.8550 -238.50 七天 2.5100 2.1350 +37.50 14天 2.5950 2.4850 +11.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0000 2.0000 +0.00 七天 2.3500 2.3500 +0.00 14天 2.7000 2.6000 +10.00 Shibor 其中:隔夜 2.0050 2.0020 +0.30 七天 2.3460 2.3430 +0.30 三个月 2.9568 2.9523 +0.45 (完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)