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亚洲 | 2016年 6月 17日 星期五 14:46 BJT

中国货币市场：资金供给恢复充裕，14天回购因跨季末利率走高

路透上海6月17日 - 在周四流动性略显收敛后，中国银行间市场周五资金供给又重回充
裕局面；回购利率方面，隔夜基本平稳七天小降，而14天品种则因开始跨季末利率明显走高
。
    
    交易员指出，季末MPA（宏观审慎评估）考核因素本周对市场冲击仍有限，不过下周将
有缴税，加之距离季末更近，对资金面的影响可能会进一步显现，不过在央行的呵护下料波
动依旧受限。
    
    “今天又回到之前那种（宽松）状态了，其实昨天也就是临近中午那会儿不是太松，下
午就好多了，”华东一银行交易员称。    
    
    她并谈到，14天回购跨季末后需求增多，价格有所上浮亦属正常，不过融入难度仍有限
，质押利率债更为容易；从融出方来看，目前还是更为倾向选择21天和一个月品种，因利率
更有吸引力，而融入方中不少机构看到资金不紧也想等等，希望在临近季末时获取更低成本
的资金。
    
    她认为，本周资金面情况好于之前预期，季末压力体现的并不明显，不过预计下周在缴
税的影响下，流动性还是会逐步收敛一些。
    
    周二和周三银行间市场质押式回购成交额均在3万亿元附近，并创下历史新高，而周四
的成交规模则回落至2.8万亿元以下。
    
    北京一银行交易员谈到，尽管MPA考核压力在前，但有了一季末的经验，央行和银行间
的沟通肯定比此前更为密切也更为顺畅，并提前干预，这有利于抚平资金的异动。
    
    半年末将至，中国央行公开市场本周转为净投放逾千亿，并辅以国库现金定存招标等稳
定流动性。加之中期借贷便利(MLF)趋于常态化操作，都有助于舒缓6月末前资金面紧张情绪
。 
    
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间14:38                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    1.9911     1.9851      +0.60
      七天                     2.2622     2.3024      -4.02
                                                  
      14天                     2.6897     2.5758     +11.39
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    2.4700     4.8550    -238.50
                                                  
      七天                     2.5100     2.1350     +37.50
                                                  
      14天                     2.5950     2.4850     +11.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.0000     2.0000      +0.00
                                                  
      七天                     2.3500     2.3500      +0.00
                                                  
      14天                     2.7000     2.6000     +10.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.0050     2.0020      +0.30
                                                  
       七天                    2.3460     2.3430      +0.30
                                                  
       三个月                  2.9568     2.9523      +0.45
                                                  
 (完)

 (发稿 边竞; 审校 林高丽)

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