日本债市：公债价格下跌，收益率从纪录低点大涨

全球金市：金价攀升，受美国未来政策不确定性与英退疑虑支撑
英国首相特雷莎梅办公室声明称，她周二将在伦敦发表讲话，声明称她将强调，英国人应当在保护和加强工人权利等共同目标方面团结起来。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.255% +3.0 -0.285% 五年期公债 -0.240% +5.0 -0.290% 10年期公债 -0.140% +6.5 -0.205% 20年期公债 0.185% +9.0 0.095% 30年期公债 0.250% +10.5 0.145% 10年期公债期货 <0#JGB:> 152.25 -0.48 152.73 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李春喜/汪红英；审校 高琦/杜明霞)
英国首相特雷莎梅办公室声明称，她周二将在伦敦发表讲话，声明称她将强调，英国人应当在保护和加强工人权利等共同目标方面团结起来。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 1/16 沪 正裕工业 732089 2,667 11.63 20.11 广发证券 1/18 1/16 深 瑞特股份 300600 2,500 13.73 17.35 海通证券 1/18 1/16 深 会畅通讯 300518 1,800 9.70 22.97 兴业证券 1/18 1/17 深 飞荣达 300602 2,500 *14.82 *15.10 国金证券 1/19 1/17 深 立昂技术 300603 2,570 *4.55 *2
路透上海1月16日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日微跌0.13%至94.65；SDR篮子指数微跌至95.85；BIS篮子指数微跌至96.06 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.19%，SDR篮子指数升0.37%，BIS指数跌0.19% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8874 35 欧元 7.3252 -123 日圆 6.0333 -330 港元 0.8881 4.8 英镑