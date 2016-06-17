修正-国际油市：原油价格七日来首次上扬，英国脱欧疑虑稍有缓解

全球金市：金价攀升，受美国未来政策不确定性与英退疑虑支撑
英国首相特雷莎梅办公室声明称，她周二将在伦敦发表讲话，声明称她将强调，英国人应当在保护和加强工人权利等共同目标方面团结起来。
(更正：英文原文有误，第二段应为“0650 GMT”，而非“0143 GMT”)
路透东京6月17日 - 原油价格周五上扬，为七日来首见，市场一直在担心英国退出欧盟的影响，现在则稍稍松了口气。
0650 GMT，布兰特原油期货价格 涨0.59美元或1.3%，报每桶47.78美元，上日暴跌3.6%。该合约本周有可能跌将近5.5%。
美国原油期货 涨0.37美元或0.8%，报每桶46.58美元。该合约上日跌3.8%，本周迄今跌幅约为5%。
英国各方针对下周脱欧公投的拉票活动暂停之后，英镑从两个月低位回升。此前英国41岁的反对党--工党议员Jo Cox在准备与利兹附近Birstall选区的选民会面时遇袭。她直言不讳地支持英国留在欧盟。
大宗商品也全线走升，包括日本股市在内的全球主要股市上涨。
“我们需要为更大的波动性做好准备，”OptionsXpress驻悉尼市场分析师Ben Le Brun说。
“现在市场有一点复苏，可能是因为一些空头仓位被解除了。接近6月23日公投的日子里，投资者和交易员肯定要面临巨大的波动，”他说。
雪佛龙、皇家荷兰/壳牌石油集团正在出售旗下的小型炼厂，在面临油价上涨不利因素之际寻求缩减低利润率资产。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵/王洋; 审校 张涛/王颖)
英国首相特雷莎梅办公室声明称，她周二将在伦敦发表讲话，声明称她将强调，英国人应当在保护和加强工人权利等共同目标方面团结起来。
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路透上海1月16日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日微跌0.13%至94.65；SDR篮子指数微跌至95.85；BIS篮子指数微跌至96.06 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.19%，SDR篮子指数升0.37%，BIS指数跌0.19% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8874 35 欧元 7.3252 -123 日圆 6.0333 -330 港元 0.8881 4.8 英镑