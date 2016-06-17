修正-国际油市：原油价格七日来首次上扬，英国脱欧疑虑稍有缓解

(更正：英文原文有误，第二段应为“0650 GMT”，而非“0143 GMT”)

路透东京6月17日 - 原油价格周五上扬，为七日来首见，市场一直在担心英国退出欧盟的影响，现在则稍稍松了口气。

0650 GMT，布兰特原油期货价格 涨0.59美元或1.3%，报每桶47.78美元，上日暴跌3.6%。该合约本周有可能跌将近5.5%。

美国原油期货 涨0.37美元或0.8%，报每桶46.58美元。该合约上日跌3.8%，本周迄今跌幅约为5%。

英国各方针对下周脱欧公投的拉票活动暂停之后，英镑从两个月低位回升。此前英国41岁的反对党--工党议员Jo Cox在准备与利兹附近Birstall选区的选民会面时遇袭。她直言不讳地支持英国留在欧盟。

大宗商品也全线走升，包括日本股市在内的全球主要股市上涨。

“我们需要为更大的波动性做好准备，”OptionsXpress驻悉尼市场分析师Ben Le Brun说。

“现在市场有一点复苏，可能是因为一些空头仓位被解除了。接近6月23日公投的日子里，投资者和交易员肯定要面临巨大的波动，”他说。

雪佛龙、皇家荷兰/壳牌石油集团正在出售旗下的小型炼厂，在面临油价上涨不利因素之际寻求缩减低利润率资产。(完)

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