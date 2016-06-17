中国债市：未来开放方向不变，境外投资者投资比例较低--NAFMII官员

路透北京6月17日 - 中国银行间市场交易商协会（NAFMII）执行副会长兼秘书长谢多表示，中国债券市场潜力仍巨大，未来进一步开放的方向不会改变；目前国内债市仍面临境外投资者投资比例较低、持有品种集中等问题，仍需加强制度建设，研究解决资本流动和会计审计等障碍。

他周四晚间在清华大学就中国银行间债券市场对外开放问题发表演讲时称，从债券占国内生产总值(GDP)比例看，中国远低于世界平均水平。如日本和美国在200%以上，而中国大体上在60%，在全球范围属于中等偏下水平，也表明中国债市还有非常长远的持久发展潜力。

“虽然中国债券市场已经有了一个很快的发展，但从我们的经济规模、人口规模以及未来发展的前景来看，中国债券市场的潜力仍然十分巨大，...从中长期来讲，中国债券市场进一步开放的方向是不会改变的。”谢多说。

但他同时指出，虽然有非常明确的方向和基础，但由于外部和内部原因，中国债市也不可能无条件地全面开放，“对外开放并不是说有一个特别的时间表，它是随着中国经济、金融与国际经济、金融的逐步融合而逐渐开放的一个过程。”

截至今年一季度末，中国债市总托管余额已达51.9万亿元人民币，同比增41.4%；债券余额占GDP之比为62.14%。

他并提到，境外投资者在中国债券市场的投资比例还非常低，比如境外机构持有中国国债的比例只占中国国债规模的2%，而韩国和美国该比例则分别达到23%和48%；此外，境外机构持有的债券品种还是主要集中在国债和一部分政策性金融债上，这两部分合计约占境外投资者持有规模的70%。

“主要原因还是因为中国是一个新兴的经济体，境外机构对于中国其它类型的债券、信用等级等还难以充分地识别。”他称。

而境外机构在境内发行熊猫债方面，亦遇到大量的会计、评级和税收等问题。谢多表示，下一步要加强制度建设，并研究解决目前存在的跨境资本流动、会计审计、评级要求和税收等相关问题，同时还要在风险可控的基础上推动熊猫债市场的有序扩容。

他指出，中国要积极推动人民币国际化和人民币债券市场开放程度，但也要防止国际动荡的风险向国内转移和侵蚀，“这些问题不能视而不见，但也不能躲在一个贝壳里不走了，中国不对外开放，不进行各种经济结构的调整，不进行更大程度的经济全球化，中国经济本身的竞争力也是提升不上去。”

其提供的数据显示，截至6月7日，银行间市场熊猫债12家已注册/核准发行人涵盖了国际开发机构、主权类机构、金融机构和非金融企业，熊猫债核准/注册额度共计830亿元，发行20单共291亿元，存量211亿元。