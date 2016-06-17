台湾债市：10年券105/4殖利率收高，股市反弹避险情绪降温

* 避险情绪降温，台债殖利率收升 * 全球金融市场屏息等待下周 * 下周105/4主要交易区间估% 路透台北6月17日 - 台湾10年期公债105/4 周五殖利率收高。交易员表示 ，英国议员遇刺一事令英国留欧的机率升高，避险情绪降温，台股涨势也不小，殖利率收升 ；只不过殖利率逢高料有买盘接手，下周殖利率若攀高，幅度料不致过大。 他们指出，10年公债期有持券换手的迹象，交易形态的买盘进驻后，后续仍需观察稳定 度如何。至于下周的行情则须视英国公投结果为主，此外下周二还有五年期公债105/8期标 售情况，和周四的发债计划。 〞(殖利率)到0.80%会吸引投资买盘，〞一位大型证券商交易员说。他们并预估，下周 的105/4期10年公债的殖利率区间暂看在0.76-0.80%。 至于6月23日的第三季发债计划，交易员认为，今年税收不差，减发公债已是确定的事 ，各方也早有预期，目前先中性看待。 此外，下周二台湾央行将标售五年公债105/8期，金额300亿。交易员表示，今年首季台 湾央行降息半码后，并未同步调低隔夜拆款利率，在成本无法有效走低之下，交易商对五年 券兴趣缺缺。除非有买盘积极进场否则不易出现大行情。 〞五年券今年交易都很冷，乏人问津，〞一位大商银交易员说。 美国指标10年期公债收益率周四跌至四年低位，继美国联邦储备理事会(FED/美联储)周 三维持利率不变后，日本央行前夜决定不再追加刺激举措。此前英国政界人士对工党议员Jo Cox遇袭身亡作出响应，暂停了英国公投拉票活动。Cox是英国留欧阵营最早一批支持者之 一，分析师称，她的遇害可能导致民意转向“留欧”。 英国一名留欧派议员Jo Cox周四在街头遭遇枪击身亡，在英国全国引发震撼，各方针对 下周脱欧公投的造势活动暂停。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/8 +0.80 0.5410% 0.5350-0.5450% 16.5 10 105/4 +1.66 0.7866% 0.7800-0.7874% 88.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/7 没有成交 20 105/6 没有成交 10 105/4 0.7866% 5 105/8 0.5410% 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 林高同方)