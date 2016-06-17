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亚洲 | 2016年 6月 17日 星期五 16:03 BJT

台湾债市：10年券105/4殖利率收高，股市反弹避险情绪降温

* 避险情绪降温，台债殖利率收升
    * 全球金融市场屏息等待下周
    * 下周105/4主要交易区间估%

    路透台北6月17日 - 台湾10年期公债105/4 周五殖利率收高。交易员表示
，英国议员遇刺一事令英国留欧的机率升高，避险情绪降温，台股涨势也不小，殖利率收升
；只不过殖利率逢高料有买盘接手，下周殖利率若攀高，幅度料不致过大。
    
    他们指出，10年公债期有持券换手的迹象，交易形态的买盘进驻后，后续仍需观察稳定
度如何。至于下周的行情则须视英国公投结果为主，此外下周二还有五年期公债105/8期标
售情况，和周四的发债计划。
    
    〞(殖利率)到0.80%会吸引投资买盘，〞一位大型证券商交易员说。他们并预估，下周
的105/4期10年公债的殖利率区间暂看在0.76-0.80%。  
    
    至于6月23日的第三季发债计划，交易员认为，今年税收不差，减发公债已是确定的事
，各方也早有预期，目前先中性看待。
    
    此外，下周二台湾央行将标售五年公债105/8期，金额300亿。交易员表示，今年首季台
湾央行降息半码后，并未同步调低隔夜拆款利率，在成本无法有效走低之下，交易商对五年
券兴趣缺缺。除非有买盘积极进场否则不易出现大行情。    
    
    〞五年券今年交易都很冷，乏人问津，〞一位大商银交易员说。    
     
    美国指标10年期公债收益率周四跌至四年低位，继美国联邦储备理事会(FED/美联储)周
三维持利率不变后，日本央行前夜决定不再追加刺激举措。此前英国政界人士对工党议员Jo
 Cox遇袭身亡作出响应，暂停了英国公投拉票活动。Cox是英国留欧阵营最早一批支持者之
一，分析师称，她的遇害可能导致民意转向“留欧”。 
 
    
    英国一名留欧派议员Jo Cox周四在街头遭遇枪击身亡，在英国全国引发震撼，各方针对
下周脱欧公投的造势活动暂停。 
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5   105/8                      +0.80     0.5410%  0.5350-0.5450%      16.5
 10   105/4                      +1.66     0.7866%  0.7800-0.7874%      88.5
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  30     105/7                      没有成交
  20     105/6                      没有成交
  10     105/4                       0.7866%
   5     105/8                       0.5410%
   3     105/1                      没有成交
   2     105/3                      没有成交
 (完)          

 (记者 高洁如; 审校 林高同方)

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