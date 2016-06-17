背景资料：离岸人民币债券主要发行情况一览

路透香港6月17日 - 自2007年7月第一支人民币债券在香港发行以来，离岸人民币债券发展步伐日渐加快，债券品种亦日趋丰富。发行市场也由香港，拓展至台湾(宝岛债)、新加坡(狮城债)、伦敦、悉尼、澳大利亚等多地。

然而去年8.11小汇改后，人民币资产整体吸引力下降，人民币汇率波动加剧和CNH市场流动性紧张，离岸人民币债券一级市场发行清淡，二级市场则表现惨淡。

渣打银行数据显示，2015年，点心债、宝岛债及存款证（CD）的总发行量较前一年下跌26%至人民币4,240亿元，而2015年宝岛债发行量大幅增长，令市场流通量增加6%。

Dealogic数据则显示，2015年点心债总发行量为1,071.33亿元，较上一年的2,052.98亿元几近腰斩。

2016年，由于离岸市场融资成本远较在岸市场高，加上内地资本市场的发行渠道改善（例如透过熊猫债），渣打预期发行量将维持弱势，甚至再度下跌超过20%。由于离岸人民币市场赎回量极高，达人民币3,790亿元（占整体尚未赎回市场的46%），首次发行低于此金额即会使市场整体规模下跌。

以下为路透整理的2016年以来在全球市场发行的主要人民币债券一览表（人民币CD除外）：

（由政府及金融机构发行）

月份 发债主体 发债额（亿元） 息率（%） 年期 发债地点

*2016.6 澳洲国民银行 0.9 4.0 3 澳大利亚 *2016.6 摩根士丹利 3.05 4.4 3 美国 *2016.5 澳洲国民银行 4.0 3.29 1 澳大利亚 *2016.5 海通国际 1.0 5.0 3 香港 *2016.5 澳洲国民银行 3.0 3.35 1 澳大利亚 *2016.5 世界银行 3.0 3.48 2 美国 *2016.5 澳洲联邦银行 0.9 4.05 2 澳大利亚 *2016.5 澳新银行 2.15 4.07 3 澳大利亚 *2016.5 劳埃德银行 2.0 4.25 2 英国 *2016.5 澳新银行 1.4 4.15 2 新西兰 *2016.5 韩国中小企业银行 2.44 4.15 2 南韩 *2016.5 澳洲国民银行 1.5 4.17 4 澳大利亚 *2016.5 荷兰合作银行 1.5 4.12 2 荷兰 *2016.5 中国财政部 30.0 3.28 3 伦敦 2016.5 海通国际 3.0 4.67 1 香港 2016.4 匈牙利政府 10.0 6.25 3 匈牙利 2016.2 澳大利亚联邦银行 3.1 5.15 3 澳大利亚 2016.2 西太平洋银行 2.0 5.3 2 澳大利亚 2016.2 澳大利亚联邦银行 2.1 4.5 3 澳大利亚 2016.1 阿布扎比国民银行 1.3 4.55 2 阿拉伯埃米尔 2016.1 澳大利亚国家银行 1.5 4.5 3 澳大利亚 2016.1 欧洲复兴开发银行 1.6 4.4 （未知） 英国 2016.1 加拿大丰业银行 1.3 5.0 3 加拿大 2016.1 加拿大皇家银行 1.95 5.15 （未知） 加拿大 2016.1 荷兰合作银行 3.0 4.85 3 荷兰