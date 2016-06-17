《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--6月17日

全球金市：金价攀升，受美国未来政策不确定性与英退疑虑支撑
英国首相特雷莎梅办公室声明称，她周二将在伦敦发表讲话，声明称她将强调，英国人应当在保护和加强工人权利等共同目标方面团结起来。
6月17日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间16:06时,1港元=0.84901 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 12.51 7.02 2.10 南玻 11.19 6.14 2.15 深康佳 4.58 2.89 1.87 ST中华 10.35 4.95 2.46 ST中冠 10.25 4.35 2.78 深深宝 16.90 8.35 2.38 深华发 19.53 7.08 3.25 深赤湾 15.18 11.45 1.56 特力 51.98 17.81 3.44 飞亚达 10.92 6.89 1.87 一致药业 61.51 39.40 1.84 深深房 10.21 5.27 2.28 ST盛润 7.15 5.90 1.43 深南电 12.49 5.32 2.77 深纺织 13.08 7.52 2.05 方大集团 17.89 7.51 2.81 深国商 24.23 9.96 2.87 深赛格 10.32 5.04 2.41 宝石 8.01 5.15 1.83 小天鹅 34.64 28.93 1.41 粤高速 5.35 3.81 1.65 晨鸣纸业 7.59 5.67 1.58 ST珠江 9.84 5.83 1.99 美菱电器 5.91 4.32 1.61 大冷股份 10.62 5.98 2.09 粤电力 5.12 3.82 1.58 佛山照明 10.24 6.07 1.99 江铃汽车 24.24 19.76 1.44 沙隆达 10.68 6.79 1.85 苏常柴 8.94 4.74 2.22 威孚高科 19.72 16.80 1.38 古井贡酒 49.72 32.40 1.81 ST东海 13.98 6.78 2.43 长安汽车 14.06 10.56 1.57 京东方 2.30 1.82 1.49 鲁泰 11.20 10.38 1.27 本钢板材 7.71 2.49 3.65 张裕 39.52 23.70 1.96 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
英国首相特雷莎梅办公室声明称，她周二将在伦敦发表讲话，声明称她将强调，英国人应当在保护和加强工人权利等共同目标方面团结起来。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 1/16 沪 正裕工业 732089 2,667 11.63 20.11 广发证券 1/18 1/16 深 瑞特股份 300600 2,500 13.73 17.35 海通证券 1/18 1/16 深 会畅通讯 300518 1,800 9.70 22.97 兴业证券 1/18 1/17 深 飞荣达 300602 2,500 *14.82 *15.10 国金证券 1/19 1/17 深 立昂技术 300603 2,570 *4.55 *2
路透上海1月16日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日微跌0.13%至94.65；SDR篮子指数微跌至95.85；BIS篮子指数微跌至96.06 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.19%，SDR篮子指数升0.37%，BIS指数跌0.19% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8874 35 欧元 7.3252 -123 日圆 6.0333 -330 港元 0.8881 4.8 英镑