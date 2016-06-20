《中国重要政经日程》--6月20日-9月11日

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
=============================今日重要政经日程==========================
6月20日（周一）
--中国国家主席习近平对塞尔维亚共和国、波兰共和国、乌兹别克斯坦共和国进行国事访问，至22日。
=============================近期重要政经日程==========================
6月22日（周三）
*--G20财政和央行副手会、协调人与财政和央行副手联席会议、协调人会议在福建厦门举行，至25日。
6月23日（周四）
--中国国家主席习近平将出席在乌兹别克斯坦塔什干举行的上海合作组织成员国元首理事会第十六次会议，至24日。
6月25日（周六）
*--亚洲基础设施投资银行在北京举行首次年会，至26日，有57个创始成员国的理事和代表将参加该年会。
6月26日（周日）
--世界经济论坛夏季年会将于中国天津举行，至28日。
6月29日（周三）
*--G20能源部长会议在北京举行，至30日。
7月9日（周六）
--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。
7月23日（周六）
--G20财长和央行行长会议将在成都举行，至24日。
9月4日（周日）
--2016年G20峰会在浙江杭州举行，至5日。会后，中国国家主席习近平将举行中外记者会，介绍峰会成果。
9月11日（周日）
*--中国-东盟商务与投资峰会在广西南宁举行，将举办论坛34个；中国和东盟官员将出席参会，并参加系列活动。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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